«ВКонтакте» создает общественный совет по поддержке бизнеса

VK заявил о создании общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса. Он должен стать «единым окном» для сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Совет будет обрабатывать предложения от бизнеса и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекать партнеров.
— Мы пониманием, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям, — говорит генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества. Уже сейчас во «ВКонтакте» свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе «Бизнес ВКонтакте» предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете.
В состав совета вошли президент организации «Опора России» Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создатель торговой марки MAMANONSTOP Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова и основательница бренда Hydrop Марина Росс.
На прошлой неделе представители «ВКонтакте» сообщили о резком росте пользователей после ухода TikTok из России. Также несколько дней назад Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Instagram на территории РФ, после чего «ВКонтакте» пообещали запустить платформу поддержки для малого и среднего бизнеса, где можно будет создать бесплатно полноценный интернет-магазин. Сегодня стало известно о полной блокировке Instagram. Также в России ранее были заблокированы Facebook и Twitter.