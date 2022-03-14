«ВКонтакте» создает общественный совет по поддержке бизнеса

В состав совета вошли президент организации «Опора России» Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создатель торговой марки MAMANONSTOP Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова и основательница бренда Hydrop Марина Росс.

