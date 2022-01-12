Бывшая сотрудница онкоцентра продала квартиру, чтобы открыть магазин париков для больных раком женщин

Неподалеку от краевого онкодиспансера в Перми есть магазин «Бутик Парик». Больные раком, теряющие волосы из-за химиотерапии, приходят сюда за париками и шапочками. Мы встретились с владелицей этого магазина Ольгой Прудниковой и узнали, почему она решила начать именно такой бизнес.



— Лет двадцать назад диагноз «онкология» звучал как приговор, — рассказала она. — Люди боялись даже произносить это слово — не понимали, как возникает болезнь, не заразна ли она, можно ли вылечить. Сейчас уже не так: у каждого наверняка есть не один знакомый, который столкнулся с этим заболеванием. Но для тех, кто лечится, многие проблемы оказываются неожиданными. Например, от химиотерапии выпадают волосы, нужна шапочка или парик, а заболевшие не знают, где их купить.

