Бывшая сотрудница онкоцентра продала квартиру, чтобы открыть магазин париков для больных раком женщин

Неподалеку от краевого онкодиспансера в Перми есть магазин «Бутик Парик». Больные раком, теряющие волосы из-за химиотерапии, приходят сюда за париками и шапочками. Мы встретились с владелицей этого магазина Ольгой Прудниковой и узнали, почему она решила начать именно такой бизнес.
— Лет двадцать назад диагноз «онкология» звучал как приговор, — рассказала она. — Люди боялись даже произносить это слово — не понимали, как возникает болезнь, не заразна ли она, можно ли вылечить. Сейчас уже не так: у каждого наверняка есть не один знакомый, который столкнулся с этим заболеванием. Но для тех, кто лечится, многие проблемы оказываются неожиданными. Например, от химиотерапии выпадают волосы, нужна шапочка или парик, а заболевшие не знают, где их купить.
После института Ольга шесть лет работала в администрации регионального онкодиспансера. Поэтому к ней часто обращались за поддержкой и советом даже малознакомые люди. Связанные с лечением вопросы помогали решить медики, а Ольга подсказывала, как справиться с бытовыми трудностями. Она видела, что люди находятся в растерянности и не знают, что делать и где им смогут помочь. Тогда и возникла идея открыть магазин париков.
— Я года три думала об этом, сомневалась, выдержу ли финансово, — поделилась Ольга Прудникова. — Поддержал муж, сказал: «Всё получится, давай попробуем». И пять лет назад я рискнула. Сначала арендовала помещение, потом удалось оформить кредит на свое. Место искала долго — хотелось поближе к онкодиспансеру, чтобы людям было максимально удобно. Чтобы они могли не ездить по всему городу, а просто прийти и купить всё в одном месте. Повезло: как представителю МСП (субъект малого и среднего предпринимательства. — Прим. ред.) дали кредит под 3%. В общей сложности вложила в магазин около полутора миллионов рублей. Ради этого пришлось продать квартиру.
Магазин назвали «Бутик Парик», чтобы сразу было понятно, что именно здесь продают. Пермячка постепенно расширяла список поставщиков, ездила на обучающие конференции, напрямую заключала контракты с российскими предприятиями и фабриками из Германии, Южной Кореи и Китая.
На сегодня в бутике представлено более 450 моделей париков. В основном, женских (их покупают чаще), но есть и детские. Если модель подходит, а цвет — нет, можно заказать подходящий по каталогу — с учетом времени на дорогу и растаможку его доставят за месяц.
Два года назад в ассортименте магазина появились протезы молочных желез и специальные бюстгальтеры и купальники для прооперированных. У такого белья есть кармашки, куда вкладываются протезы.
— Выпадение волос — не единственная проблема, с которой сталкиваются женщины при лечении от онкологии, — пояснила Ольга. — К примеру, после мастэктомии (хирургической операции по удалению молочной железы. — Прим. ред.) нужны экзопротезы и специальное нижнее белье. И то и другое можно получить и бесплатно, но придется дожидаться своей очереди. Для быстроты можно купить самим и предоставить чеки в соцзащиту, чтобы компенсировали затраты — не все осведомлены, что есть такая возможность. Другой момент: для разгона лимфы онкобольным рекомендовано плавать. Чтобы они не стеснялись ходить в бассейн, нужны специализированные купальники.
В бутике не рекомендуют сразу покупать дорогой экзопротез: после химиотерапии люди теряют вес, меняется размер груди. Проще сначала приобрести дешевый, рублей за 500, а через полгода, когда параметры более-менее придут в норму, — более дорогой, уже за 3–4 тысячи рублей.
Для покупателей в магазине стараются создать как можно более комфортные условия: даже парики предлагают надевать не просто у зеркала, а в специальной кабинке-примерочной. Это помогает избежать смущения и стеснения. Тут же, в бутике, могут подстричь покупательницу — не каждая решается идти в парикмахерскую, даже если из-за химиотерапии волосы лезут прядями. Многие опасаются бестактных вопросов: «А что это с вами? А почему?»
Каждый месяц в бутик заходят около двухсот человек. Узнают о нем, как правило, по сарафанному радио: лечащиеся от рака передают информацию друг другу. При этом нельзя сказать, что каждый из этих людей что-то покупает. Кто-то приходит за консультацией, кто-то не может решиться на парик, но хочет хотя бы посмотреть.
— Не у всех из них онкозаболевание, — уточняет Ольга. — Есть люди с алопецией (патологическим выпадением волос. — Прим. ред.) и те, кто просто хочет сменить имидж. А в последнее время пошли люди, у которых начали выпадать волосы из-за коронавируса, — таких много.
Начинать продажи в других городах или соседних регионах «Бутик Парик» пока не собирается: из-за пандемии пока сложно планировать на долгий срок. А вот интернет-магазин точно появится, но пока не хватает времени плотно им заняться. К тому же надо продумать, как именно вести онлайн-продажи: парик сложно выбрать по картинке. Более дорогой, тысяч за 20, может не подойти, а дешевый за 3 тысячи — может не выглядеть как собственные волосы. Нужна примерка.
Зато в ближайших планах владелицы магазина — расширение модельного ряда экзопротезов и спецбелья. Ассортимент париков и шапочек тоже вырастет: Ольга Прудникова уже заказала новые на грант в 70 тысяч рублей. Деньги ей вручили за победу в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года», итоги которого подвели в ноябре.