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Бывшая сотрудница онкоцентра продала квартиру, чтобы открыть магазин париков для больных раком женщин

В последнее время туда приходит много покупателей, у которых выпадают волосы после коронавируса

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Магазин Ольги Прудниковой работает уже пять лет

Магазин Ольги Прудниковой работает уже пять лет

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Неподалеку от краевого онкодиспансера в Перми есть магазин «Бутик Парик». Больные раком, теряющие волосы из-за химиотерапии, приходят сюда за париками и шапочками. Мы встретились с владелицей этого магазина Ольгой Прудниковой и узнали, почему она решила начать именно такой бизнес.

— Лет двадцать назад диагноз «онкология» звучал как приговор, — рассказала она. — Люди боялись даже произносить это слово — не понимали, как возникает болезнь, не заразна ли она, можно ли вылечить. Сейчас уже не так: у каждого наверняка есть не один знакомый, который столкнулся с этим заболеванием. Но для тех, кто лечится, многие проблемы оказываются неожиданными. Например, от химиотерапии выпадают волосы, нужна шапочка или парик, а заболевшие не знают, где их купить.

После института Ольга шесть лет работала в администрации регионального онкодиспансера. Поэтому к ней часто обращались за поддержкой и советом даже малознакомые люди. Связанные с лечением вопросы помогали решить медики, а Ольга подсказывала, как справиться с бытовыми трудностями. Она видела, что люди находятся в растерянности и не знают, что делать и где им смогут помочь. Тогда и возникла идея открыть магазин париков.

— Я года три думала об этом, сомневалась, выдержу ли финансово, — поделилась Ольга Прудникова. — Поддержал муж, сказал: «Всё получится, давай попробуем». И пять лет назад я рискнула. Сначала арендовала помещение, потом удалось оформить кредит на свое. Место искала долго — хотелось поближе к онкодиспансеру, чтобы людям было максимально удобно. Чтобы они могли не ездить по всему городу, а просто прийти и купить всё в одном месте. Повезло: как представителю МСП (субъект малого и среднего предпринимательства. — Прим. ред.) дали кредит под 3%. В общей сложности вложила в магазин около полутора миллионов рублей. Ради этого пришлось продать квартиру.

Бутик находится рядом с остановкой «Улица Советской Армии»

Бутик находится рядом с остановкой «Улица Советской Армии»

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Магазин назвали «Бутик Парик», чтобы сразу было понятно, что именно здесь продают. Пермячка постепенно расширяла список поставщиков, ездила на обучающие конференции, напрямую заключала контракты с российскими предприятиями и фабриками из Германии, Южной Кореи и Китая.

На сегодня в бутике представлено более 450 моделей париков. В основном, женских (их покупают чаще), но есть и детские. Если модель подходит, а цвет — нет, можно заказать подходящий по каталогу — с учетом времени на дорогу и растаможку его доставят за месяц.

Большинство париков — женские

Большинство париков — женские

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Пример того, как одна и та же модель парика смотрится по-разному благодаря отличающемуся цвету волос

Пример того, как одна и та же модель парика смотрится по-разному благодаря отличающемуся цвету волос

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Два года назад в ассортименте магазина появились протезы молочных желез и специальные бюстгальтеры и купальники для прооперированных. У такого белья есть кармашки, куда вкладываются протезы.

— Выпадение волос — не единственная проблема, с которой сталкиваются женщины при лечении от онкологии, — пояснила Ольга. — К примеру, после мастэктомии (хирургической операции по удалению молочной железы. — Прим. ред.) нужны экзопротезы и специальное нижнее белье. И то и другое можно получить и бесплатно, но придется дожидаться своей очереди. Для быстроты можно купить самим и предоставить чеки в соцзащиту, чтобы компенсировали затраты — не все осведомлены, что есть такая возможность. Другой момент: для разгона лимфы онкобольным рекомендовано плавать. Чтобы они не стеснялись ходить в бассейн, нужны специализированные купальники.

Белье выглядит как обычное, но сшито по особым лекалам. А экзопротез внешне напоминает грудь

Белье выглядит как обычное, но сшито по особым лекалам. А экзопротез внешне напоминает грудь

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В бутике не рекомендуют сразу покупать дорогой экзопротез: после химиотерапии люди теряют вес, меняется размер груди. Проще сначала приобрести дешевый, рублей за 500, а через полгода, когда параметры более-менее придут в норму, — более дорогой, уже за 3–4 тысячи рублей.

Производители белья — из разных стран: России, Австрии, Германии

Производители белья — из разных стран: России, Австрии, Германии

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Для покупателей в магазине стараются создать как можно более комфортные условия: даже парики предлагают надевать не просто у зеркала, а в специальной кабинке-примерочной. Это помогает избежать смущения и стеснения. Тут же, в бутике, могут подстричь покупательницу — не каждая решается идти в парикмахерскую, даже если из-за химиотерапии волосы лезут прядями. Многие опасаются бестактных вопросов: «А что это с вами? А почему?»

Каждый месяц в бутик заходят около двухсот человек. Узнают о нем, как правило, по сарафанному радио: лечащиеся от рака передают информацию друг другу. При этом нельзя сказать, что каждый из этих людей что-то покупает. Кто-то приходит за консультацией, кто-то не может решиться на парик, но хочет хотя бы посмотреть.

— Не у всех из них онкозаболевание, — уточняет Ольга. — Есть люди с алопецией (патологическим выпадением волос. — Прим. ред.) и те, кто просто хочет сменить имидж. А в последнее время пошли люди, у которых начали выпадать волосы из-за коронавируса, — таких много.

В ассортименте есть и разнообразные головные уборы: некоторые онкобольные предпочитают именно их, а не парики

В ассортименте есть и разнообразные головные уборы: некоторые онкобольные предпочитают именно их, а не парики

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Цветные парики обычно выбирают к праздничным или карнавальным нарядам

Цветные парики обычно выбирают к праздничным или карнавальным нарядам

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Начинать продажи в других городах или соседних регионах «Бутик Парик» пока не собирается: из-за пандемии пока сложно планировать на долгий срок. А вот интернет-магазин точно появится, но пока не хватает времени плотно им заняться. К тому же надо продумать, как именно вести онлайн-продажи: парик сложно выбрать по картинке. Более дорогой, тысяч за 20, может не подойти, а дешевый за 3 тысячи — может не выглядеть как собственные волосы. Нужна примерка.

Зато в ближайших планах владелицы магазина — расширение модельного ряда экзопротезов и спецбелья. Ассортимент париков и шапочек тоже вырастет: Ольга Прудникова уже заказала новые на грант в 70 тысяч рублей. Деньги ей вручили за победу в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года», итоги которого подвели в ноябре.

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