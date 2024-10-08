«А земля еще теплая»: в Шерегеше пошел снег — видео с новогодним настроением

Земля еще слишком теплая, чтобы установился снежный покров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Кемеровской области в Шерегеше пошел снег — видео сегодня, 8 октября, опубликовали несколько групп во «ВКонтакте», а также в телеграм-канале «Южный Кузбасс».

На записи видно, что снегопад шел недолго и не был интенсивным.

Зима действительно близко Источник: «Южный Кузбасс» / Telegram

В Кемеровскую область пришел холодный фронт, объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». Она добавила, что в целом по региону держаться положительные температуры в +1...+3 градуса, но под утро могло быть похолодание до 0 градусов.

— Поэтому он слегка пролетал, но точечно. Земля еще теплая, поэтому быстро таял. Такое могло быть утром, — подчеркнула Наталья Кичанова.