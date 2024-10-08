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Осень «А земля еще теплая»: в Шерегеше пошел снег — видео с новогодним настроением

«А земля еще теплая»: в Шерегеше пошел снег — видео с новогодним настроением

Он, конечно, пока не ляжет

1 453
3 комментария

Земля еще слишком теплая, чтобы установился снежный покров

В Кемеровской области в Шерегеше пошел снег — видео сегодня, 8 октября, опубликовали несколько групп во «ВКонтакте», а также в телеграм-канале «Южный Кузбасс».

На записи видно, что снегопад шел недолго и не был интенсивным.

Зима действительно близко

В Кемеровскую область пришел холодный фронт, объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». Она добавила, что в целом по региону держаться положительные температуры в +1...+3 градуса, но под утро могло быть похолодание до 0 градусов.

— Поэтому он слегка пролетал, но точечно. Земля еще теплая, поэтому быстро таял. Такое могло быть утром, — подчеркнула Наталья Кичанова.

Снег ожидается на этой неделе и в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
3
Mr. President
1 час
Да мы ещё пару недель катали, по верху.
Гость
57 минут
Ну пошел и пошел, что тут такого? Если бы я был папуасом, который первый раз в Сибирь приехал, я бы наверное тоже такие новости выпускал... от шока))
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