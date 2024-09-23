Несите перегной! Агроном рассказала, как подготовить теплицу к зиме

Агроном подробно рассказала, как подготовить теплицу к зиме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дачники завершают работы в теплицах. Теперь их надо подготовить к новому сезону. Что необходимо делать, нашим коллегам из 72.RU рассказала Елена Шадрина, главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.

— Все подготовительные работы в закрытом грунте имеют ряд особенностей, ведь там невозможно соблюдать севооборот. На протяжении многих лет мы выращиваем в них одни и те же культуры: томаты, перцы, огурцы, баклажаны. Почва обедняется, накапливаются болезни и вредители, — отмечает она.

Для начала необходимо убрать все растительные остатки и подвязки. Затем нужно промыть внутренние стенки теплицы мыльным раствором. После — внести перегной. Если почва не менялась более десяти лет, то замените верхний слой грунта — десять сантиметров.

Далее вносите в почву осеннее удобрение с минимальным содержанием азота — из расчета 40 грамм на квадратный метр, — чтобы восполнить элементы питания, вынесенные с урожаем. Азотное питание вносят весной.

Следом перекапывайте грунт. Если использовали мульчу, то ничего не убирайте, заделывайте ее в почву.

— Сеем сидераты — горчицу, фацелию, овес. Если грунт сухой, проливаем несколько раз водой, пока семена не прорастут. В теплице сейчас тепло, грунт теплый, и всходы появятся быстро: у горчицы — на третий-четвертый день. Наши сидераты продолжают расти, пока их не прибьет морозом. В прошлом году вегетировали до ноября — то замерзая, то оттаивая. Весной нам остается только сделать лунки под рассаду, — говорит Шадрина.

Для обеззараживания почвы от спор грибной инфекции и лучшего перепревания мульчи необходимо проливать грунт «Фитоспорином», «Триходермином». Теплицу нужно держать закрытой, так как препараты работают при температурах выше +15 градусов.

— Если в этом сезоне у вас зверствовала белокрылка, то следует пролить грунт и опрыскать стенки теплицы инсектицидами — «Апексом», «Актарой», «Тепекки», — советует агроном.

Для обеззараживания теплицы от вредителей и болезней используйте дымовые табачные шашки «ФАС». Поджигайте по инструкции и закрывайте форточки и двери. Ждите, пока дым не рассеется. Шадрина говорит, что серные шашки желательно не использовать, так как от них происходит коррозия железных конструкций теплицы.