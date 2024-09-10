Шашка в помощь: чем обработать теплицу и огород от вредителей и болезней осенью

Во второй декаде сентября урожай полностью убирают даже в теплицах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осенью нужно позаботиться о теплице и об огороде, чтобы в следующем сезоне получить здоровый и качественный урожай. В течение лета в закрытом пространстве накапливались болезни, а в грунте — вредители. И важно правильно провести все работы и разобраться с ними осенью.

Чем обработать теплицу от фитофторы и гнили

За лето в теплице накопились опасные для растений болезни, поэтому осенью обязательно нужно обработать это замкнутое пространство. Сначала убираем пожнивные остатки (стебли и листья) и сорняки. Первый этап обработки — борьба с вредителями с помощью акарицидных препаратов. Можно развести, например, «Карбофос», «Актеллик» и «Титан». Сейчас это намного безопаснее, чем опрыскивать теплицу весной, в самом начале сезона.

— Строго соблюдайте все указания на упаковке. Нужно не только правильно развести, но и провести обработку. Препарат должен попасть на все элементы конструкции — теплицы, закрытой грядки, во все щели. Обязательно нужно защитить себя — надеть специальный костюм, перчатки, респиратор, очки, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

После этого теплицу нужно закрыть на четыре дня. Далее следует второй этап обработки — борьба с болезнями, в первую очередь, с грибковыми заболеваниями.

— Здесь поможет серная шашка. Можно поставить несколько, если теплица очень большая. В инструкции указано, на какую площадь действует одна такая таблетка. Следует зажечь шашку и плотно закрыть теплицу. Сернистый газ убьет все споры грибов, — отметила агроном.

После процедуры важно подождать двое суток, а затем в течение еще суток проветривать.

— Если в теплице завелась фитофтора, которая выкосила весь урожай, или другие грибковые заболевания, гнили, то тогда дополнительно необходимо промыть ее раствором формалина, — подчеркнула Людмила Шубина. — Под зиму нужно перекопать землю крупными кусками и внести в почву калий и фосфор. Эта земля промерзнет за зиму, поэтому в почве погибнут все личинки вредителей.

Какие удобрения вносить в теплицу и на огород

Агроном не советует менять в теплице землю. Намного эффективнее ее регулярно удобрять Источник: Анна Золотова / NGS.RU











В теплицу на один квадратный метр нужно примерно 40-50 грамм фосфорно-калийных удобрений и стакан древесной золы. Осенью можно вносить хлористый калий.

Из органических удобрений осенью советуют использовать свежий навоз. Но он может быть заражен паразитами, поэтому лучше использовать перегной или компост (около 5-7 килограммов на квадратный метр).

Когда выпадет снег, его нужно обязательно набросать в теплицу. Высота покрова должна быть около метра. Так весной талые воды вымоют лишние соли и препараты из закрытого грунта и насытят почву столь необходимой для будущих посадок влагой.

Чем обработать огород осенью

При перекопке стоит оставить землю крупными кусками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как только на огороде осенью освободятся грядки, их нужно перекапывать и засеивать сидератами. Здесь лучше оставить землю крупными кусками, чтобы за зиму она хорошо промерзла — это поможет избавить почву от личинок вредителей.

— Сейчас много разной техники: мотоплуги, мотоблоки, различные культиваторы — всё это хорошо, но лучше копать лопатой. Так можно выбрать все личинки вредителей и корни сорняков, — объяснила Людмила Шубина. — Мотоблок дробит корни растений и распределяет их в грунте, от этого сорняков становится еще больше.

Агроном не советует использовать химию в открытом грунте. Лучше проводить более точечные обработки, но уже весной.

Важное про сад и огород

В конце сентября нужно уделить особое внимание плодовым кустарникам, а также клубнике с виноградом.

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