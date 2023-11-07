Скачки температур и ветер: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Новосибирске

9 ноября по северо-востоку региона местами ожидается небольшой снег, по всей территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Ночью 1–6 метров в секунду, днем 4–9. Температура воздуха ночью будет в районе -4…-9 градусов, днем — -2…+3 градуса.



10 ноября по области преимущественно без осадков. Днем по западу местами небольшой мокрый снег. Ветер южный ночью 2–7 метра в секунду с порывами местами до 12 метров в секунду, днем 4–9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в районе -4…-9 градусов, при прояснениях по северо-востоку может похолодать до -14. Днем будет около -1…+4 градусов.

