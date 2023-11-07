Скачки температур и ветер: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в ближайшие дни в Новосибирске и области. Эксперты отметили, что серьезного похолодания ждать не стоит. При этом, возможны ветра и снегопады.
— Температуры ночные — ровные, дневные — смешанные. Температуры невысокие, неустойчивые, теплая воздушная масса однородная. Такая погода характерна для ближайших 3 дней, — отметила Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
По востоку Новосибирской области в среду, 8 ноября, ожидается мокрый снег, на западе — преимущественно без осадков. Ночью и утром при прояснениях туман и изморозь, ветер южный, 2–7 метров в секунду с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в районе -3...-8 градусов, днем — -2…+3 градуса.
9 ноября по северо-востоку региона местами ожидается небольшой снег, по всей территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Ночью 1–6 метров в секунду, днем 4–9. Температура воздуха ночью будет в районе -4…-9 градусов, днем — -2…+3 градуса.
10 ноября по области преимущественно без осадков. Днем по западу местами небольшой мокрый снег. Ветер южный ночью 2–7 метра в секунду с порывами местами до 12 метров в секунду, днем 4–9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в районе -4…-9 градусов, при прояснениях по северо-востоку может похолодать до -14. Днем будет около -1…+4 градусов.
В Новосибирске 8 октября ожидается слабый снег, ветер южный 2–7 метра в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в районе -3…-5 градусов, днем около 0.
9 ноября преимущественно будет без осадков, ветер юго-восточный 1–6 метров в секунду ночью и 4–9 метров в секунду днем. Температура воздуха ночью будет в районе -5…-7, днем около 0.
10 ноября в городе тоже будет преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 2–7, днем 4–9 метров в секунду. Температура ночью около -5… -7 градусов, днем снова около 0.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцы справлялись на улицах города с гололедом. Непогода застала сибиряков врасплох в минувшие выходные.