В середине осени на даче у сибирячки распустился шиповник — фото ярко-розовых цветов

В Новосибирске в частном секторе распустился шиповник. Фотографией цветов ярко-розовых цветов прислала в редакцию читательница Анна.
— Неделю назад зацвел шиповник, — объяснила корреспонденту НГС читательница Анна. — Почти каждый год перед холодами распускается около 5 цветочков. Иногда и рябина так делает. Нынче, например, смородина неделю назад выпустила почки и молодые листики.
Растения вновь пошли в рост и цветение из-за октябрьской жары. Почти две недели по ночам не было серьезных заморозков, а днем воздух прогревался до +20 градусов.
В начале октября новосибирцы продолжали собирать клубнику на своих дачах. Какую именно и какие сорта мы объясняли здесь.
В ближайшие дни будет резкое похолодание в Новосибирске. На город надвигается холодный фронт.