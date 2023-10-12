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В середине осени на даче у сибирячки распустился шиповник — фото ярко-розовых цветов

Слишком теплая погода повлияла на растения

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Осень радует красками в этом году

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В Новосибирске в частном секторе распустился шиповник. Фотографией цветов ярко-розовых цветов прислала в редакцию читательница Анна.

— Неделю назад зацвел шиповник, — объяснила корреспонденту НГС читательница Анна. — Почти каждый год перед холодами распускается около 5 цветочков. Иногда и рябина так делает. Нынче, например, смородина неделю назад выпустила почки и молодые листики.

Цветы крупные и ароматные

Цветы крупные и ароматные

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Растения вновь пошли в рост и цветение из-за октябрьской жары. Почти две недели по ночам не было серьезных заморозков, а днем воздух прогревался до +20 градусов.

В начале октября новосибирцы продолжали собирать клубнику на своих дачах. Какую именно и какие сорта мы объясняли здесь.

В ближайшие дни будет резкое похолодание в Новосибирске. На город надвигается холодный фронт.

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