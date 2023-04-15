СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 81.50
eur 90.16
Тема дняМуж — о сбитой насмерть на Серебренниковской
Все новости
Все новости
Проблема

Эпическая встреча двух Subaru Legacy на Военной. Одна машина снесла бампер второй — разбираемся, кто неправ

Один водитель летел как на пожар, другой — бесстрашно выезжал слева

182

Разбираем ДТП в центре Новосибирска вместе с автоюристом

Поделиться

Встреча двух Subaru Legacy состоялась 6 апреля на улице Военной в Новосибирске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно: авто притормозило, дожидаясь возможности повернуть налево. В это время водитель черного Subaru бесстрашно летит из центра в сторону улицы Покатной, а слева выезжает точно такой же Legacy, только темно-синий. Регистратор пытается предупредить остальных участников движения (кажется, черный автомобиль вполне может столкнуться с ним в лобовую), но избежать аварии всё равно не удается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Видео ДТП опубликовали в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте», и мнения комментаторов традиционно разделились:

— [Черный] Legacy не ехал, а летел почти. Но выезжающего не оправдываю, — написала в обсуждении видео Татьяна Почевалова.

— Рег сигналил, отвлек субарика, — обвинил автора видео пользователь под ником Chat GPT.

— Понятно, что [водитель темно-синей машины] нарушил, но. С другой стороны, а как ему вообще со двора-то выехать? Кататься только по двору, что ли? Реально — как он мог бы заметить летуна? — недоумевает еще один комментатор.

Видео НГС изучил вместе с автоюристом Марией Соловьевой:

— В соответствии с положениями п. 8.3 ПДД РФ, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает, — объяснила юрист. — Водитель темно-синего автомобиля при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу черному автомобилю, двигавшемуся по проезжей части в прямом направлении, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

Виновным в аварии, несмотря на высокую скорость водителя черного Subaru, сочтут автомобилиста, который выезжал с придомовой территории.

— Несмотря на внешнюю неоднозначность, ситуация на видео не нова, правоприменительная практика привлечения к административной ответственности весьма устоявшаяся, — подытожила Мария Соловьева.

Ранее НГС пытался понять, кто виноват в курьезной аварии на парковке. Два водителя сдавали задом и неожиданно столкнулись друг с другом.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ДТПРазбор ДТПАвария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter