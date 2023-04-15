Эпическая встреча двух Subaru Legacy на Военной. Одна машина снесла бампер второй — разбираемся, кто неправ

Встреча двух Subaru Legacy состоялась 6 апреля на улице Военной в Новосибирске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно: авто притормозило, дожидаясь возможности повернуть налево. В это время водитель черного Subaru бесстрашно летит из центра в сторону улицы Покатной, а слева выезжает точно такой же Legacy, только темно-синий. Регистратор пытается предупредить остальных участников движения (кажется, черный автомобиль вполне может столкнуться с ним в лобовую), но избежать аварии всё равно не удается.
Видео ДТП опубликовали в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте», и мнения комментаторов традиционно разделились:
— [Черный] Legacy не ехал, а летел почти. Но выезжающего не оправдываю, — написала в обсуждении видео Татьяна Почевалова.
— Рег сигналил, отвлек субарика, — обвинил автора видео пользователь под ником Chat GPT.
— Понятно, что [водитель темно-синей машины] нарушил, но. С другой стороны, а как ему вообще со двора-то выехать? Кататься только по двору, что ли? Реально — как он мог бы заметить летуна? — недоумевает еще один комментатор.
Видео НГС изучил вместе с автоюристом Марией Соловьевой:
— В соответствии с положениями
Виновным в аварии, несмотря на высокую скорость водителя черного Subaru, сочтут автомобилиста, который выезжал с придомовой территории.
— Несмотря на внешнюю неоднозначность, ситуация на видео не нова, правоприменительная практика привлечения к административной ответственности весьма устоявшаяся, — подытожила Мария Соловьева.
Ранее НГС пытался понять, кто виноват в курьезной аварии на парковке. Два водителя сдавали задом и неожиданно столкнулись друг с другом.