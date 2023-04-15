Эпическая встреча двух Subaru Legacy на Военной. Одна машина снесла бампер второй — разбираемся, кто неправ

— В соответствии с положениями п. 8.3 ПДД РФ, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает, — объяснила юрист. — Водитель темно-синего автомобиля при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу черному автомобилю, двигавшемуся по проезжей части в прямом направлении, что привело к дорожно-транспортному происшествию.