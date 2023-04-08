Курьезы на дороге. Два водителя сдавали задом на парковке и столкнулись — кто виноват и работает ли помеха справа

Если присмотреться внимательней, то можно увидеть, что машина из нижнего ряда начала двигаться раньше. Затем она сделала остановку, продолжила ехать и столкнулась с машиной из верхнего ряда, которая двигалась без остановки.

— Ни у одного из водителей нет какого-либо преимущества в данном случае, каждый выезжает со своего парковочного места. Самым логичным решением в этой ситуации будет обоюдная вина. При наличии страховки у каждого из водителей они получают половину причиненного ущерба, — говорит автомобильный юрист, адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.