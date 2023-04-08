Курьезы на дороге. Два водителя сдавали задом на парковке и столкнулись — кто виноват и работает ли помеха справа

Сегодня у нас в разборе забавное ДТП, которое интересно еще и с точки зрения нюансов при трактовке ПДД. На парковке две машины двигались задним ходом и синхронно въехали друг в друга — понятно, что водители недоглядели, но кто же будет формально виноват? Подробнее в нашем материале.
Большое парковочное пространство возле одного из торговых центров, автомобили стоят елочкой. Вот из карманов начинают выезжать два водителя, они двигаются почти синхронно. Еще пару секунд, и машины сталкиваются своими задними углами. Ущерб, конечно, минимальный, так как скорости при заднем ходе невысоки — смотрите видео.
Если присмотреться внимательней, то можно увидеть, что машина из нижнего ряда начала двигаться раньше. Затем она сделала остановку, продолжила ехать и столкнулась с машиной из верхнего ряда, которая двигалась без остановки.
— Ни у одного из водителей нет какого-либо преимущества в данном случае, каждый выезжает со своего парковочного места. Самым логичным решением в этой ситуации будет обоюдная вина. При наличии страховки у каждого из водителей они получают половину причиненного ущерба, — говорит автомобильный юрист, адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
А может, здесь сработает помеха справа? Машины ведь двигаются пересекающимися курсами, и для водителя, который сверху, как раз и возникает помеха справа. Но юристы не советуют применять тут это правило.
— Многие неправильно понимают, это пункты 8.4 и 8.9. Взаимно задом выезжают, нет приближающегося справа. Теоретически в этой ситуации можно побороться за меньший процент вины у водителя, который снизу. Потому что он уже совершил маневр и выехал фактически на проезд. И когда он уже там стоял, второй сверху начал двигаться. Можно доказывать, что второй водитель, который позже начал маневр, он должен был видеть опасность и предпринять соответствующие действия, — отмечает эксперт.
Пункт 8.4 ПДД. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Пункт 8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Такая вот интересная дорожная головоломка получилась. А наши читатели могут выдвинуть свои версии в комментариях. И не забывайте про особую бдительность при движении задним ходом, поставьте себе, например, парктроник, который охватывает заднюю полусферу — сейчас такой комплект стоит совсем недорого, 1500–2000 рублей.
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