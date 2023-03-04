Дальнобойщик столкнул легковушку с трассы в момент обгона — почему, объясняем на видео

В одном из материалов на НГС мы рассказывали, как два дальнобойщика что-то не поделили и один вытолкнул другого с трассы. Сегодня у нас грузовик и легковой автомобиль, который столкнули на обочину. Как это вышло и кто виноват — в нашем разборе.
Шоссе между Новосибирском и Омском, машину с регистратором начинает обгонять длинный грузовик. Обгон происходит медленно, становится понятно, что назревает опасная ситуация. Грузовик жмется вправо со встречной полосы, но его не пускают. Кто-то в салоне легковушки кричит: «Аккуратнее, Миша, аккуратнее, аккуратнее!» На встречке появляется фура, грузовик уходит от нее в последний момент и задевает легковушку, которая сходит с трассы. Смотрите ролик.
Если проанализировать видео, мы обнаружим, что водитель легковушки не тормозил и не пускал грузовик даже в тот момент, когда в кадре появилась встречная фура. Замедление пошло, когда уже произошел удар. Водитель грузовика по правилам будет виноват, он не убедился в безопасности обгона.
Пункт 11.1 ПДД. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: ... по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
— По правилам, конечно, виноват грузовик, тут ясно, что выходить на обгон нужно, только убедившись в безопасности маневра. А по-человечески — я часто езжу по трассе, часто попадаем в такие ситуации, мы всегда пропускаем. Да, понятно, что водитель легковушки не виноват в этом ДТП, но время потрачено, нервы потрачены, по страховым придется бегать, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Причин, по которым кто-то может не успеть завершить обгон, множество: неверная оценка дистанции, внезапная встречка, яма на дороге, провал в тяге двигателя. Конечно, не давать до последнего обгоняющему автомобилю не вернуться в полосу, толкать его на встречную машину — это, как говорится, не наш метод.
Пустить машину перед собой особого труда не составит — небольшое замедление и всё. Иначе может произойти авария со встречным автомобилем, в которую и вас может затянуть.
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