Дальнобойщик столкнул легковушку с трассы в момент обгона — почему, объясняем на видео

Если проанализировать видео, мы обнаружим, что водитель легковушки не тормозил и не пускал грузовик даже в тот момент, когда в кадре появилась встречная фура. Замедление пошло, когда уже произошел удар. Водитель грузовика по правилам будет виноват, он не убедился в безопасности обгона.

Пункт 11.1 ПДД. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.