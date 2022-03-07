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«Камри» за 4 миллиона, «Шкода-Рапид» за 2, «Лада-Веста» за 1,5. Производители показали новые прайсы на авто

Представляем вам самую актуальную информацию о ценах по самым популярным моделям

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«Камри» стоит под 4 миллиона

«Камри» стоит под 4 миллиона

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Автопроизводители начали выпускать свои новые прайс-листы, бюджетные автомобили дорожают на сотни тысяч рублей, а машины классом выше — на миллионы. Выросли цены и на «корейцев», и на европейцев», и на «китайцев», и на отечественный АВТОВАЗ. Сегодня представляем вам самую актуальную информацию о ценах по самым популярным моделям в режиме «было-стало». Подробнее — в обзоре.

Сравнение цен на отдельные модели

Сравнение цен на отдельные модели

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Начнем с отечественной Lada Granta, в базовой версии Standard с мотором 1,6 литра и механикой машина подорожала с 598 900 до 684 900 рублей. А топовая версия Luxe приблизилась к миллиону (941 800 рублей) — вот такая у нас теперь «Гранта на миллион». Напомним, на заре своей юности «Гранта» стоила 200 с немногим тысяч рублей. Стоимость LADA Vesta от миллиона только начинается (1 032 900 рублей), а за топовую версию с автоматом готовьте почти полтора (1 402 900 рублей), в версии Cross — более полутора.

Hyundai Solaris, Active, <nobr class="_">1,4 л</nobr>, <nobr class="_">100 л. с</nobr>., МТ — <nobr class="_">1 245 000</nobr> рублей

Hyundai Solaris, Active, 1,4 л, 100 л. с., МТ — 1 245 000 рублей

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Корейские бестселлеры Solaris, Rio, Creta прибавили в цене по 200 и более тысяч рублей. Топовый Solaris переваливает за полтора миллиона (1 541 000 рублей), а Creta только стартует от 1 659 000 рублей, переваливая за 2,3 миллиона в топе. Когда-то базовая Creta стоила порядка 750 тысяч рублей.

Haval Jolion — от <nobr class="_">1 379 000</nobr> рублей

Haval Jolion — от 1 379 000 рублей

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Более умеренным выглядит рост стоимости китайских автомобилей. Самый популярный в России «китаец» — кроссовер Haval Jolion — подорожал на 120 тысяч рублей, теперь его можно купить по цене от 1 379 000 до 1 989 000 рублей.

Rapid прибавил сразу 400 тысяч

Rapid прибавил сразу 400 тысяч

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С европейскими автомобилями всё гораздо хуже, как сообщает журнал «Авто.ру», дилеры получили новые прайсы с прибавкой в цене по 400, 500 и более тысяч рублей. К примеру, популярный Skoda Rapid в базе теперь стоит полтора миллиона (1 491 000 рублей), а в топе — под 2 миллиона. И это еще без дилерских накруток за допы, которые в последнее время исчисляются сотнями тысяч рублей.

Toyota Camry когда-то начинала с <nobr class="_">1,4 миллиона</nobr>

Toyota Camry когда-то начинала с 1,4 миллиона

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С «Тойотой» тоже всё непросто, кроссовер RAV4 когда-то стартовал на рынке с 1,7 миллиона, а за 2,5 миллиона можно было купить машину в топе. Теперь 2 671 000 рублей — это только за базовую версию на механике. А максималка выйдет во все 3 658 000 рублей. Toyota Camry когда-то начинала с 1,4 миллиона, а теперь за базу просят 2 498 000 рублей, за топ — 3 814 000 рублей.

Длина А-седана — 4549 мм

Длина А-седана — 4549 мм

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Ну и для интереса посмотрим на премиальный сегмент. Самый маленький Mercedes-Benz A-класс седан — 3 420 000 рублей. Тоже невеликий С-класс — от 4 480 000 рублей. Дилеры сейчас выставляют «цэшку» и за 7, и за 8, и за 9 миллионов рублей.

Ниже еще раз приведем сравнение цен на отдельные модели:

  • Hyundai Solaris, Active, 1,4 л, 100 л. с., МТ было 1 005 000 рублей, стало 1 245 000 рублей;
  • Hyundai Solaris, Elegance, 1,6 л, 123 л. с., АТ было 1 324 000 рублей, стало 1 541 000 рублей;
  • Hyundai Creta, Prime, 1,6 л, МT, 2WD было 1 349 000 рублей, стало 1 659 000 рублей;
  • Hyundai Creta, Prestige, 2,0 л, АT, 4WD было 2 060 000 рублей, стало 2 370 000 рублей;
  • KIA Rio, Classic, 1,4 л, 100 л. с., МТ было 1 044 900 рублей, стало 1 244 900 рублей;
  • KIA Rio, Premium, 1,6 л, 123 л. с., АТ было 1 399 900 рублей, стало 1 599 900 рублей;
  • Skoda Rapid, Active, 1,6 л, МТ было 1 070 000 рублей, стало 1 491 000 рублей;
  • Skoda Rapid, Ambition, TSI 1,4 л, DSG было 1 306 000 рублей, стало 1 750 000 рублей;
  • Haval Jolion, Comfort, 1,5 л, MT, 2WD было 1 379 000 рублей, стало 1 499 000 рублей;
  • Haval Jolion, Premium, 1,5 л, АMT, 4WD было 1 869 000 рублей, стало 1 989 000 рублей;
  • Lada Granta, Standard, 1,6 л, МТ было 598 900 рублей, стало 684 900 рублей;
  • LADA Vesta седан, Classic, 1,6 л, МТ было 862 900 рублей, стало 1 032 900 рублей.

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