«Камри» за 4 миллиона, «Шкода-Рапид» за 2, «Лада-Веста» за 1,5. Производители показали новые прайсы на авто

Автопроизводители начали выпускать свои новые прайс-листы, бюджетные автомобили дорожают на сотни тысяч рублей, а машины классом выше — на миллионы. Выросли цены и на «корейцев», и на европейцев», и на «китайцев», и на отечественный АВТОВАЗ. Сегодня представляем вам самую актуальную информацию о ценах по самым популярным моделям в режиме «было-стало». Подробнее — в обзоре.
Начнем с отечественной Lada Granta, в базовой версии Standard с мотором 1,6 литра и механикой машина подорожала с
Корейские бестселлеры Solaris, Rio, Creta прибавили в цене по 200 и более тысяч рублей. Топовый Solaris переваливает за полтора миллиона
Более умеренным выглядит рост стоимости китайских автомобилей. Самый популярный в России «китаец» — кроссовер Haval Jolion — подорожал на
С европейскими автомобилями всё гораздо хуже, как сообщает журнал «Авто.ру», дилеры получили новые прайсы с прибавкой в цене по 400, 500 и более тысяч рублей. К примеру, популярный Skoda Rapid в базе теперь стоит полтора миллиона
С «Тойотой» тоже всё непросто, кроссовер RAV4 когда-то стартовал на рынке с 1,7 миллиона, а за 2,5 миллиона можно было купить машину в топе. Теперь
Ну и для интереса посмотрим на премиальный сегмент. Самый маленький Mercedes-Benz A-класс седан —
Ниже еще раз приведем сравнение цен на отдельные модели:
- Hyundai Solaris, Active,
1,4 л, 100 л. с., МТ было 1 005 000рублей, стало 1 245 000рублей;
- Hyundai Solaris, Elegance,
1,6 л, 123 л. с., АТ было 1 324 000рублей, стало 1 541 000рублей;
- Hyundai Creta, Prime,
1,6 л, МT, 2WD было 1 349 000рублей, стало 1 659 000рублей;
- Hyundai Creta, Prestige,
2,0 л, АT, 4WD было 2 060 000рублей, стало 2 370 000рублей;
- KIA Rio, Classic,
1,4 л, 100 л. с., МТ было 1 044 900рублей, стало 1 244 900рублей;
- KIA Rio, Premium,
1,6 л, 123 л. с., АТ было 1 399 900рублей, стало 1 599 900рублей;
- Skoda Rapid, Active,
1,6 л, МТ было 1 070 000рублей, стало 1 491 000рублей;
- Skoda Rapid, Ambition, TSI
1,4 л, DSG было 1 306 000рублей, стало 1 750 000рублей;
- Haval Jolion, Comfort,
1,5 л, MT, 2WD было 1 379 000рублей, стало 1 499 000рублей;
- Haval Jolion, Premium,
1,5 л, АMT, 4WD было 1 869 000рублей, стало 1 989 000рублей;
- Lada Granta, Standard,
1,6 л, МТ было 598 900рублей, стало 684 900рублей;
- LADA Vesta седан, Classic, 1
,6 л, МТ было 862 900рублей, стало 1 032 900рублей.
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