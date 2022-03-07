«Камри» за 4 миллиона, «Шкода-Рапид» за 2, «Лада-Веста» за 1,5. Производители показали новые прайсы на авто

Начнем с отечественной Lada Granta, в базовой версии Standard с мотором 1,6 литра и механикой машина подорожала с 598 900 до 684 900 рублей. А топовая версия Luxe приблизилась к миллиону (941 800 рублей) — вот такая у нас теперь «Гранта на миллион». Напомним, на заре своей юности «Гранта» стоила 200 с немногим тысяч рублей. Стоимость LADA Vesta от миллиона только начинается (1 032 900 рублей), а за топовую версию с автоматом готовьте почти полтора (1 402 900 рублей), в версии Cross — более полутора.