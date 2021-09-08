У новосибирских водителей новая мода — простой способ сделать свою машину круче и престижней (смотрите секрет)

В Новосибирске стало модно закрашивать логотипы на машинах
Замечали, что на дорогах стали чаще появляться автомобили со скрытыми или отсутствующими логотипами автопроизводителя? И это не украденные детворой значки, это такой элемент тюнинга — все же хотят, чтобы автомобиль выглядел красиво и престижно. Давайте разберемся, зачем это делают и есть ли у такого тюнинга юридические последствия.
Дети уже давно не откручивают значки с автомобилей, а если и откручивают, то это сразу видно — остаются дырки, следы клея. А тут у нас аккуратное видоизменение логотипов, вот, например, на черной «Камри», судя по всему, делали тюнинг-зачернение, в том числе и большой передней эмблемы «Тойоты» (фото выше).
На этой «Камри» на месте задней эмблемы просто ровная площадка.
На этом спортивном Kia Stinger задняя эмблема на месте, но букв KIA нет, просто хромированное обрамление и черное заполнение.
Такая же картинка на кроссовере Kia Sportage — просто черный овал, буквы KIA отсутствуют.
На Volkswagen Touareg эмблема зачернена, хотя рельеф остался и логотип Volkswagen видно.
Специалисты автобизнеса рассказывают, что это действительно и элемент черного тюнинга, и желание сделать свою машину круче (к примеру, та же корейская KIA — не самый престижный бренд).
— BMW в свое время же задали тренд, у них было исполнение Shadow Line, теневая линия, весь хром на машине был заменен на черную краску. И, видимо, это подражание этим трендам, мода, — говорит технический специалист автомобильной компании «РДМ-импорт» Михаил Крылов.
Впрочем, в некоторых случаях есть и практические соображения при покраске логотипа — когда он поврежден.
— Они же в основном хромированные идут. В случае когда слез хром, заново хромировать значок достаточно дорого и трудоемко, не все за это возьмутся. А вот покрасить его в черный цвет, чтобы не отсвечивал, это достаточно быстро и несложно. Остатки покрытия удаляют, красят в черный и ставят, — объясняет эксперт.
А есть ли какие-то юридические последствия у такого тюнинга? Ведь логотип — это часть автомобиля, а мы же знаем, что по ПДД изменять конструкцию авто нельзя.
— В действующем законодательстве запрет на устранение или замену шильдика на кузове ТС отсутствует. В Перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС (пункт 7.18) сказано, что нельзя ездить на автомобилях с внесенными в их конструкцию изменениями. Но шильдик не является элементом конструкции, и она никак не изменится, если его устранить. Значок или шильдик не входит в техническую конструкцию автомобиля, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
А вот если заменить значок, к примеру, «Тойоты» на «Лексус» (а есть и такие народные умельцы), тогда может возникать нарушение законодательства в сфере использования товарных знаков. Понятно, что компания «Лексус» вряд ли будет бегать за вами и вашей «Тойотой», но, по словам юристов, в законе предусмотрено наказание за такой тюнинг. По статье 14.10 «Незаконное использование чужого товарного знака» водителя могут оштрафовать на 5000–10000 рублей с конфискацией злополучного значка.
Почитайте еще, как народные умельцы затирают госномера машин, чтобы не платить штрафы с камер ГИБДД.