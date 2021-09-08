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У новосибирских водителей новая мода — простой способ сделать свою машину круче и престижней (смотрите секрет)

Как водители тюнингуют и закрашивают логотипы на своих машинах

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Автомобиль тюнингован в черном стиле

Автомобиль тюнингован в черном стиле

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В Новосибирске стало модно закрашивать логотипы на машинах

Замечали, что на дорогах стали чаще появляться автомобили со скрытыми или отсутствующими логотипами автопроизводителя? И это не украденные детворой значки, это такой элемент тюнинга — все же хотят, чтобы автомобиль выглядел красиво и престижно. Давайте разберемся, зачем это делают и есть ли у такого тюнинга юридические последствия.

Дети уже давно не откручивают значки с автомобилей, а если и откручивают, то это сразу видно — остаются дырки, следы клея. А тут у нас аккуратное видоизменение логотипов, вот, например, на черной «Камри», судя по всему, делали тюнинг-зачернение, в том числе и большой передней эмблемы «Тойоты» (фото выше).

Сзади шильдика просто нет

Сзади шильдика просто нет

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На этой «Камри» на месте задней эмблемы просто ровная площадка.

Символы KIA закрашены

Символы KIA закрашены

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На этом спортивном Kia Stinger задняя эмблема на месте, но букв KIA нет, просто хромированное обрамление и черное заполнение.

Символы KIA закрашены

Символы KIA закрашены

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Такая же картинка на кроссовере Kia Sportage — просто черный овал, буквы KIA отсутствуют.

Этот логотип — рельефный

Этот логотип — рельефный

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На Volkswagen Touareg эмблема зачернена, хотя рельеф остался и логотип Volkswagen видно.

Специалисты автобизнеса рассказывают, что это действительно и элемент черного тюнинга, и желание сделать свою машину круче (к примеру, та же корейская KIA — не самый престижный бренд).

— BMW в свое время же задали тренд, у них было исполнение Shadow Line, теневая линия, весь хром на машине был заменен на черную краску. И, видимо, это подражание этим трендам, мода, — говорит технический специалист автомобильной компании «РДМ-импорт» Михаил Крылов.

Впрочем, в некоторых случаях есть и практические соображения при покраске логотипа — когда он поврежден.

— Они же в основном хромированные идут. В случае когда слез хром, заново хромировать значок достаточно дорого и трудоемко, не все за это возьмутся. А вот покрасить его в черный цвет, чтобы не отсвечивал, это достаточно быстро и несложно. Остатки покрытия удаляют, красят в черный и ставят, — объясняет эксперт.

А есть ли какие-то юридические последствия у такого тюнинга? Ведь логотип — это часть автомобиля, а мы же знаем, что по ПДД изменять конструкцию авто нельзя.

— В действующем законодательстве запрет на устранение или замену шильдика на кузове ТС отсутствует. В Перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС (пункт 7.18) сказано, что нельзя ездить на автомобилях с внесенными в их конструкцию изменениями. Но шильдик не является элементом конструкции, и она никак не изменится, если его устранить. Значок или шильдик не входит в техническую конструкцию автомобиля, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.

А вот если заменить значок, к примеру, «Тойоты» на «Лексус» (а есть и такие народные умельцы), тогда может возникать нарушение законодательства в сфере использования товарных знаков. Понятно, что компания «Лексус» вряд ли будет бегать за вами и вашей «Тойотой», но, по словам юристов, в законе предусмотрено наказание за такой тюнинг. По статье 14.10 «Незаконное использование чужого товарного знака» водителя могут оштрафовать на 5000–10000 рублей с конфискацией злополучного значка.

Почитайте еще, как народные умельцы затирают госномера машин, чтобы не платить штрафы с камер ГИБДД.

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