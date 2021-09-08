У новосибирских водителей новая мода — простой способ сделать свою машину круче и престижней (смотрите секрет)

Замечали, что на дорогах стали чаще появляться автомобили со скрытыми или отсутствующими логотипами автопроизводителя? И это не украденные детворой значки, это такой элемент тюнинга — все же хотят, чтобы автомобиль выглядел красиво и престижно. Давайте разберемся, зачем это делают и есть ли у такого тюнинга юридические последствия.

Дети уже давно не откручивают значки с автомобилей, а если и откручивают, то это сразу видно — остаются дырки, следы клея. А тут у нас аккуратное видоизменение логотипов, вот, например, на черной «Камри», судя по всему, делали тюнинг-зачернение, в том числе и большой передней эмблемы «Тойоты» (фото выше).