Как спастись от камер ГИБДД. Смотрите коллекцию затертых госномеров, которые избавляют от штрафов

Смекалистые автомобилисты уже давно занимаются подтиркой и загрязнением госномеров в надежде избежать штрафов с камер ГИБДД. Читатели НГС регулярно присылают нам снимки с такими нечитаемыми номерами, и у нас уже скопилась небольшая коллекция такого народного творчества. Действительно ли госномера намеренно изменены или они просто сами стерлись, и что грозит за манипуляции с номерами — подробнее в нашем обзоре.
На синем внедорожнике всё сделано на совесть — буквы не видно глазом, а грязь скрывает рельеф номерного знака. Декоративно загрязнена часть бампера — мол, само запачкалось.
Эта «Камри» уже попадала в наши подборки о неправильной парковке. Глазу видно, что буквы тут КВН, но увидят ли их камеры. На первых букве и цифре аккуратно удалены фрагменты символов.
А с этим «Лексусом» не заморачивались, шерканули сразу всё, оставив лишь небольшие фрагменты. Или это номерной знак некачественный, стерся сам?
Синяя «Пежо» — в некоторых местах номера стерта черная краска на символах. И непонятные грязные разводы — для надежности?
На белой «Киа» номер относительно цел, но шестерка всё равно может не прочитаться — в темноте, например. Распознает ли номер камера фиксации?
Госномер на «Ладе» — с небольшого расстояния уже трудно различить некоторые цифры и буквы. Камера может прочитать номер только по рельефу.
Чистая белая «Камри», тут ничего не затерто, но имеется смачная черная грязь. Последних букв почти не видно, рельеф знака сглажен.
Статусный «Лексус» с красивой серией ННН — как-то не очень на таком автомобиле выглядит пожеванный номер.
По закону, если на автомобиле стоит номер, где читаемость символов не отвечает нормативам (должны читаться с расстояния 20 метров), водитель может быть привлечен по
Если же инспектор заподозрит, что затирали номера умышленно, тогда может наступить ответственность по
Но еще нужна экспертиза такого затертого номера, говорят юристы. Если же номер внаглую закрыт шторкой или тряпкой, тогда накажут сразу, на месте.
— Установить, специально это сделали или это случайно, возможно только путем проведения технической экспертизы, которую ГИБДД проводит. Если шторки установлены и сотрудники ГИБДД остановили, зафиксировали — там какая экспертиза. Если потертости какие-то, тогда да, только после заключения экспертизы, на глаз не установишь. Установление поддельных, подложных номеров — это тоже экспертиза, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнёры» Мария Соловьёва.
Кстати, если порядочный водитель просто хочет восстановить и подкрасить свой состарившийся номер, то делать этого по закону нельзя, отмечают эксперты. Только менять номер.
— Самому номера подкрашивать нельзя, у нас ГИБДД выдает номера, и у граждан нет права нанесения какой-либо краски на государственные номера, это прерогатива ГИБДД. Поэтому в случае отсутствия видимости цифр номера можно заменить в ГИБДД, — говорит Мария Соловьёва.
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