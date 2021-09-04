Как спастись от камер ГИБДД. Смотрите коллекцию затертых госномеров, которые избавляют от штрафов

Смекалистые автомобилисты уже давно занимаются подтиркой и загрязнением госномеров в надежде избежать штрафов с камер ГИБДД. Читатели НГС регулярно присылают нам снимки с такими нечитаемыми номерами, и у нас уже скопилась небольшая коллекция такого народного творчества. Действительно ли госномера намеренно изменены или они просто сами стерлись, и что грозит за манипуляции с номерами — подробнее в нашем обзоре.

На синем внедорожнике всё сделано на совесть — буквы не видно глазом, а грязь скрывает рельеф номерного знака. Декоративно загрязнена часть бампера — мол, само запачкалось.

