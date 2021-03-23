Кто останется в дураках? Почему автошколы в панике накануне первоапрельской реформы экзамена на права

Всё более запутанной становится история реформы экзамена на водительские права: до введения нового формата остается чуть больше недели, но автошколы до сих пор не понимают, какие изменения их ждут. Кандидаты на права тем временем торопятся сдать экзамен по старинке, и к этому их мотивируют сами инструкторы автошкол. Чего они так боятся?
— Учиться на права я пошел в начале года, но из-за высокой нагрузки на работе два месяца почти ничего не делал, — делится своей историей Вадим. — И вдруг в середине марта руководство автошколы сказало мне, что я должен сдать экзамен до конца месяца. Я ответил, что вообще не готов и даже не откатал положенные часы с инструктором, но мне объяснили, что с
Изначально апрельскую реформу подавали под соусом полной отмены автодромной части — якобы экзамен будет приниматься сразу в городе, а первичные навыки вождения инспектор проверит на тихой улочке. При этом регламент, опубликованный на портале нормативных правовых актов, ничего подобного не подразумевал. Если верить ему, с
Но уже в марте 2021 года сумятицу внесло сообщение на сайте ГИБДД РФ:
— Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.
Эту же информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-центре МВД, объяснив необходимость реформы:
— Она позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменив подход автошкол к обучению практическому вождению.
Так останется ли этап «Автодром» или его отменят?
— Этого пока никто не знает, потому что новый регламент есть в распоряжении руководства ГИБДД, но он не опубликован, — рассказывает преподаватель челябинской автошколы «Метар» Юрий Панченко. — В интернете циркулируют три версии этого регламента, но какую именно в итоге утвердили, мы пока не знаем.
Дефицит информации подтвердили и в других автошколах России.
— С тревогой, конечно, ждем
— Никто этих изменений не знает, даже сами сотрудники полиции, — говорит заместитель директора екатеринбургской автошколы «Курсант» Никита Балмин. — И вообще неизвестно, состоится реформа или нет. Если состоится, думаю, станет хуже, потому что этап «Автодром», насколько я понимаю, не отменили — его всё равно будут принимать, просто сократят число элементов.
Руководители многих автошкол подозревают, что глобального запрета на использование автодромов всё же не будет и речь идет лишь о совмещении двух частей практического экзамена. Но есть и другие изменения.
При проверке начальных навыков курсант будет сдавать лишь четыре элемента: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку. Как именно воспроизвести необходимый уклон без автодрома, пока также неясно.
Кроме того, оба этапа, «Автодром» и «Город», предлагается сделать неделимыми: если сейчас можно сдавать их независимо, то с
— А значит, при каждой пересдаче нужно будет проходить оба этапа, даже если при первой попытке курсант сдал экзамен на первичные навыки, — объясняет Никита Балмин. — То есть вырастет нагрузка на ГИБДД, а значит, будут очереди. Они и сейчас уже есть.
Директор челябинской автошколы КАФС Владимир Котров также видит в новом регламенте ряд минусов:
— С
Это мнение разделяет Никита Балмин:
— Теперь автошколы будут привязаны к автодрому, то есть для экзамена, видимо, будут использоваться только ближайшие улицы.
Хотя по замыслу авторов реформы всё должно быть наоборот: вместо фиксированных экзаменационных маршрутов с
Ожидается, что в регламенте будут прописаны 19 нарушений, которые означают несдачу экзамена. В их числе — пренебрежение ремнем безопасности, пользование телефоном во время движения, пауза более 30 секунд при трогании с места, пересечение стоп-линии (когда остановка требуется) и так далее.
Часть спикеров высказалась в пользу того, что реформу могут перенести в связи с ее «сыростью» — у автошкол просто не остается времени, чтобы подготовить курсантов к сдаче экзамена по новым правилам. Похожую суету мы видели с реформой техосмотра, которая должна была состояться
— Для МВД вопрос подготовки водителей очень больной, — объясняет ситуацию преподаватель автошколы Юрий Панченко. — После нескольких попыток реформирования этой сферы количество ДТП с малоопытными водителями в исчислении количества ДТП к количеству выпускников только растет, что свидетельствует о плохом понимании сути вопроса со стороны реформаторов. Поэтому решение поставленной задачи — снизить аварийность с новичками — буксует. В последнее время проблема маскировалась уменьшением числа курсантов примерно с 2,5 миллиона человек в год до 1,5 миллиона, поэтому абсолютные цифры аварийности также упали. А в прошлом году статистику исказила пандемия. Но сейчас проблема снова набирает обороты, и МВД, судя по всему, лихорадочно ищет способ разрешить проблему, но явно ищет не там. Потому я подозреваю, что очередную потенциально провальную реформу могут и перенести.
Совмещение этапов «Автодром» и «Город» изначально подвергалось критике сотрудниками самих автошкол. В теории это должно поставить курсанта в более сложные условия, но сулит больше головной боли, чем выгод. Нынешняя неопределенность лишь добавляет скепсиса.
А вот как несколько лет назад наши журналисты (опытные водители) попытались сдать на права.
Покупая новый автомобиль, будьте очень осторожны в салонах «серых» дилеров, выставляющих машины по очень низким ценам.
В России тем временем стартовали продажи нового Renault Duster, который почти не изменился внешне, но полностью переделан внутри.