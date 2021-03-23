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Кто останется в дураках? Почему автошколы в панике накануне первоапрельской реформы экзамена на права

В следующем месяце вступает в силу новый регламент, но его текст до сих пор засекречен

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Похоже, автодромы не отменят полностью, но экзамен всё равно усложнят

Похоже, автодромы не отменят полностью, но экзамен всё равно усложнят

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Всё более запутанной становится история реформы экзамена на водительские права: до введения нового формата остается чуть больше недели, но автошколы до сих пор не понимают, какие изменения их ждут. Кандидаты на права тем временем торопятся сдать экзамен по старинке, и к этому их мотивируют сами инструкторы автошкол. Чего они так боятся?

— Учиться на права я пошел в начале года, но из-за высокой нагрузки на работе два месяца почти ничего не делал, — делится своей историей Вадим. — И вдруг в середине марта руководство автошколы сказало мне, что я должен сдать экзамен до конца месяца. Я ответил, что вообще не готов и даже не откатал положенные часы с инструктором, но мне объяснили, что с 1 апреля меняются правила и сдать будет очень сложно. Мне назначали крайний срок — 30 марта.

После реформы городской этап будет занимать не менее 30 минут, а от фиксированных маршрутов откажутся

После реформы городской этап будет занимать не менее 30 минут, а от фиксированных маршрутов откажутся

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Изначально апрельскую реформу подавали под соусом полной отмены автодромной части — якобы экзамен будет приниматься сразу в городе, а первичные навыки вождения инспектор проверит на тихой улочке. При этом регламент, опубликованный на портале нормативных правовых актов, ничего подобного не подразумевал. Если верить ему, с 1 апреля практический экзамен осуществляется, цитируем, «на закрытых площадках, автодромах, в том числе автоматизированных, и (или) участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки». То есть вроде бы новый регламент не запрещает автодромы, а лишь дополняет их альтернативными способами сдачи практического теста.

Но уже в марте 2021 года сумятицу внесло сообщение на сайте ГИБДД РФ:

— Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.

Эту же информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-центре МВД, объяснив необходимость реформы:

— Она позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменив подход автошкол к обучению практическому вождению.

По информации ГИБДД, с <nobr class="_">1 апреля</nobr> 2021 года практическая часть экзамена на права переедет в город

По информации ГИБДД, с 1 апреля 2021 года практическая часть экзамена на права переедет в город

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Так останется ли этап «Автодром» или его отменят?

— Этого пока никто не знает, потому что новый регламент есть в распоряжении руководства ГИБДД, но он не опубликован, — рассказывает преподаватель челябинской автошколы «Метар» Юрий Панченко. — В интернете циркулируют три версии этого регламента, но какую именно в итоге утвердили, мы пока не знаем.

Дефицит информации подтвердили и в других автошколах России.

— С тревогой, конечно, ждем 1 апреля, потому что очень много непонятного, и комментариев со стороны МВД пока нет, — объясняет заместитель управляющего по учебной работе волгоградской автошколы «Зелёный свет» Ольга Чурзина. — Если прием экзаменов будет сразу в городской среде, будет волнение со стороны курсантов, наших клиентов. Кроме того, рядом будет сидеть товарищ из ГИБДД, а не инструктор, который ведет обучение. Это дополнительный фактор нервозности. Пока нет ни рекомендаций, ни требований по формату экзамена, ни сетки улиц, на которой он будет проводиться. Ждем.

— Никто этих изменений не знает, даже сами сотрудники полиции, — говорит заместитель директора екатеринбургской автошколы «Курсант» Никита Балмин. — И вообще неизвестно, состоится реформа или нет. Если состоится, думаю, станет хуже, потому что этап «Автодром», насколько я понимаю, не отменили — его всё равно будут принимать, просто сократят число элементов.

Руководители многих автошкол подозревают, что глобального запрета на использование автодромов всё же не будет и речь идет лишь о совмещении двух частей практического экзамена. Но есть и другие изменения.

Количество автодромных элементов сократят: например, должна исчезнуть змейка

Количество автодромных элементов сократят: например, должна исчезнуть змейка

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При проверке начальных навыков курсант будет сдавать лишь четыре элемента: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку. Как именно воспроизвести необходимый уклон без автодрома, пока также неясно.

Кроме того, оба этапа, «Автодром» и «Город», предлагается сделать неделимыми: если сейчас можно сдавать их независимо, то с 1 апреля — только оптом.

— А значит, при каждой пересдаче нужно будет проходить оба этапа, даже если при первой попытке курсант сдал экзамен на первичные навыки, — объясняет Никита Балмин. — То есть вырастет нагрузка на ГИБДД, а значит, будут очереди. Они и сейчас уже есть.

Директор челябинской автошколы КАФС Владимир Котров также видит в новом регламенте ряд минусов:

— С 1 апреля курсант должен сесть за руль учебной машины и сдать сразу два этапа — «Автодром» и «Город», но это значит, что учебные машины будут как козы на веревочке — они не смогут отъезжать далеко от автодрома, потому что в случае несдачи курсантом городского этапа нужно будет как можно быстрее возвращаться на автодром, чтобы начать экзамен со следующим кандидатом, — объясняет он.

Это мнение разделяет Никита Балмин:

— Теперь автошколы будут привязаны к автодрому, то есть для экзамена, видимо, будут использоваться только ближайшие улицы.

Хотя по замыслу авторов реформы всё должно быть наоборот: вместо фиксированных экзаменационных маршрутов с 1 апреля МВД утверждает сетку улиц, на которых инспектор вправе принимать экзамен. Сам городской этап должен длиться не менее 30 минут. Но сотрудники опрошенных нами автошкол до сих пор не получили уведомления о том, какие улицы будут использоваться для экзамена с 1 апреля и в каком именно формате пройдет экзамен. В Челябинске предположительно карта останется той же — Ленинский и Тракторозаводский районы.

Сдавать «Автодром» и «Город» нужно будет в один заход

Сдавать «Автодром» и «Город» нужно будет в один заход

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Ожидается, что в регламенте будут прописаны 19 нарушений, которые означают несдачу экзамена. В их числе — пренебрежение ремнем безопасности, пользование телефоном во время движения, пауза более 30 секунд при трогании с места, пересечение стоп-линии (когда остановка требуется) и так далее.

Часть спикеров высказалась в пользу того, что реформу могут перенести в связи с ее «сыростью» — у автошкол просто не остается времени, чтобы подготовить курсантов к сдаче экзамена по новым правилам. Похожую суету мы видели с реформой техосмотра, которая должна была состояться 1 марта, но в конце февраля вроде бы была перенесена. Как оказалось, не для всех, поэтому на станциях техосмотра всё равно возникли очереди.

— Для МВД вопрос подготовки водителей очень больной, — объясняет ситуацию преподаватель автошколы Юрий Панченко. — После нескольких попыток реформирования этой сферы количество ДТП с малоопытными водителями в исчислении количества ДТП к количеству выпускников только растет, что свидетельствует о плохом понимании сути вопроса со стороны реформаторов. Поэтому решение поставленной задачи — снизить аварийность с новичками — буксует. В последнее время проблема маскировалась уменьшением числа курсантов примерно с 2,5 миллиона человек в год до 1,5 миллиона, поэтому абсолютные цифры аварийности также упали. А в прошлом году статистику исказила пандемия. Но сейчас проблема снова набирает обороты, и МВД, судя по всему, лихорадочно ищет способ разрешить проблему, но явно ищет не там. Потому я подозреваю, что очередную потенциально провальную реформу могут и перенести.

Совмещение этапов «Автодром» и «Город» изначально подвергалось критике сотрудниками самих автошкол. В теории это должно поставить курсанта в более сложные условия, но сулит больше головной боли, чем выгод. Нынешняя неопределенность лишь добавляет скепсиса.

А вот как несколько лет назад наши журналисты (опытные водители) попытались сдать на права.

Покупая новый автомобиль, будьте очень осторожны в салонах «серых» дилеров, выставляющих машины по очень низким ценам.

В России тем временем стартовали продажи нового Renault Duster, который почти не изменился внешне, но полностью переделан внутри.

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