Кто останется в дураках? Почему автошколы в панике накануне первоапрельской реформы экзамена на права

Всё более запутанной становится история реформы экзамена на водительские права: до введения нового формата остается чуть больше недели, но автошколы до сих пор не понимают, какие изменения их ждут. Кандидаты на права тем временем торопятся сдать экзамен по старинке, и к этому их мотивируют сами инструкторы автошкол. Чего они так боятся?



— Учиться на права я пошел в начале года, но из-за высокой нагрузки на работе два месяца почти ничего не делал, — делится своей историей Вадим. — И вдруг в середине марта руководство автошколы сказало мне, что я должен сдать экзамен до конца месяца. Я ответил, что вообще не готов и даже не откатал положенные часы с инструктором, но мне объяснили, что с 1 апреля меняются правила и сдать будет очень сложно. Мне назначали крайний срок — 30 марта .