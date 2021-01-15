Разглядываем китайский кроссовер «Чанган» — что это такое и почему стоит целых 2 миллиона рублей

В Новосибирске устроили тест-драйв новому кроссоверу «Чанган»
Китайские автомобили продолжают захватывать автомобильный рынок Новосибирска, у нас появилась очередная марка из Поднебесной — Changan. Компания предлагает клиентам три кроссовера, и сегодня мы посмотрим на старшую модель в линейке — среднеразмерный паркетник Changan CS75FL. Как обычно, выделим основные плюсы и нюансы автомобиля, все подробности у Дмитрия Косенко.
Changan CS75FL (автомобиль предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») — среднеразмерный кроссовер масштабов Toyota RAV4, длина «китайца» —
На отечественном рынке автомобиль предлагается с 1,8-литровым турбированным двигателем, гидроавтоматом Aisin, полным и передним приводом. Мощность двигателя ограничена
Комплектаций всего две, «Комфорт» и «Люкс», начальная версия уже достаточно оснащенная. Там есть и кожаный салон, и кожаный мультируль, и светодиодная оптика. В «Люксе» добавляются климат-контроль, сенсорная мультимедиа, парктроники, бесключевой доступ, камера заднего вида, датчики дождя и света.
Итак, чем же порадовал этот китайский кроссовер.
Внешний вид
Облик Changan CS75FL интересен — мощная радиаторная решетка, высокая подоконная линия, покатая крыша, сложные выштамповки на боковине, изящные дверные ручки. Много хрома — на бампере, на дверях, на молдингах порогов, на тех же дверных ручках. «Китаец» производит впечатление приличного автомобиля, хорошо оснащенного и современного в своем дизайне.
Интерьер
Неплох и салон кроссовера, использованы разные материалы, все они качественные на вид и на ощупь, хорошо сочетаются друг с другом, детали собраны и подогнаны без изъянов. Передняя панель с выносным дисплеем и трапецевидными центральными воздуховодами напоминает BMW, туда же — приборная панель с характерными формами шкал спидометра и тахометра. Центральный тоннель и блок климата — единый черный глянцевый массив, стильный на вид, но, правда, маркий.
Полный привод
В системе полного привода — американская муфта Borg Warner, подключающая задние колеса при пробуксовке передних. Отключить ее и перейти в полностью переднеприводной режим нельзя, но есть клавиша блокировки муфты, обеспечивающей равное распределения тяги по осям. Вкупе с хорошим 20-сантиметровым клиренсом кроссовер достаточно жизнеспособен в новосибирских сугробах, отлично стартует с места на скользкой поверхности, радует быстрым срабатыванием муфты.
Рулежка
Деликатные настройки рулевого управления обеспечивают легкость баранки на парковке и постепенное адекватное нарастание тяжести на ней с набором скорости. При этом излишней перетяжеленности на руле не возникает, автомобиль приемлемо управляется легкими точными воздействиями, дает понятную обратную связь.
Плавность хода
Наш прыгучий Changan, конечно, восприимчив к мелким неровностям дороги, считывает и передает их в салон, но общее впечатление от плавности хода положительное. Отлично проскакивает рельсы, на скорости берет лежачих полицейских без пробоев и раскачки, бесшумно отрабатывает ямы любого калибра.
А теперь поговорим о нюансах автомобиля, с которыми мы столкнулись.
Шумный двигатель
Даже при небольшой подгазовке двигатель начинает рычать и фонить неприятной вибрацией, а уж при активном разгоне и кик-дауне он буквально надрывается. Инстинктивно хочется поменьше газовать и поспокойней ездить, дабы не терять акустического комфорта. 150 турбированных сил 1,8-тонному кроссоверу вроде бы хватает, но для быстрого ускорения педаль газа надо продавливать посильнее — в начале хода она совсем бесчувственна, а отклики нелинейны. Японский автомат Aisin в целом работает без толчков и зависаний, единственное — долго держит пониженную передачу при сбросе газа.
Передние сиденья
Подушка водительского сиденья коротка, и ее наклон нельзя отрегулировать — возможности электропривода не позволяют. Недостаточная регулировка высоты сиденья — в крайнем высоком положении сидишь всё равно низко. Ну и нет регулировки поясничного подпора.
Рулевое колесо
На вид руль современен и приятен, а вот на ощупь — слишком жесткий. Сказывается отсутствие мягкой подложки под кожей. Плюс нет обогрева руля даже в максимальной комплектации. Вот и сидишь, держишься за твердую холодную баранку.
Мультимедийная система
Графика вроде бы приятна, цвета насыщенные, но скорость срабатывания хромает. Нет навигации и поддержки Apple CarPlay/Android Auto. Звучание акустики крайне посредственное, никакими настройками улучшить ситуацию нельзя — катастрофически не хватает высоких и низких частот. В итоге динамики просто бубнят.
Цены
Да, уже давно нельзя купить китайский автомобиль «за дешево». Минимальная цена на Changan CS75FL с передним приводом в версии «Комфорт» —