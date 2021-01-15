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Разглядываем китайский кроссовер «Чанган» — что это такое и почему стоит целых 2 миллиона рублей

Тестируем среднеразмерный кроссовер Changan CS75FL с полным приводом и турбомотором

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Китайский кроссовер&nbsp;Changan CS75FL

Китайский кроссовер Changan CS75FL

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В Новосибирске устроили тест-драйв новому кроссоверу «Чанган»

Китайские автомобили продолжают захватывать автомобильный рынок Новосибирска, у нас появилась очередная марка из Поднебесной — Changan. Компания предлагает клиентам три кроссовера, и сегодня мы посмотрим на старшую модель в линейке — среднеразмерный паркетник Changan CS75FL. Как обычно, выделим основные плюсы и нюансы автомобиля, все подробности у Дмитрия Косенко.

Длина — 4640 мм, ширина — 1850 мм

Длина — 4640 мм, ширина — 1850 мм

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Changan CS75FL (автомобиль предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») — среднеразмерный кроссовер масштабов Toyota RAV4, длина «китайца» — 4640 мм, ширина — 1850 мм, колесная база — 2700 мм. Неплохой клиренс — 20 сантиметров.

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Мощность 1,8-литрового двигателя — 150 л. с.

Мощность 1,8-литрового двигателя — 150 л. с.

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На отечественном рынке автомобиль предлагается с 1,8-литровым турбированным двигателем, гидроавтоматом Aisin, полным и передним приводом. Мощность двигателя ограничена 150 л. с., но при этом в переднеприводном исполнении автомобиля его мотор развивает 220 Н·м крутящего момента, а в полноприводном — 245 Н·м.

Две комплектации на выбор

Две комплектации на выбор

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Комплектаций всего две, «Комфорт» и «Люкс», начальная версия уже достаточно оснащенная. Там есть и кожаный салон, и кожаный мультируль, и светодиодная оптика. В «Люксе» добавляются климат-контроль, сенсорная мультимедиа, парктроники, бесключевой доступ, камера заднего вида, датчики дождя и света.

Итак, чем же порадовал этот китайский кроссовер.

Внешний вид

Колесная база — 2700 мм, клиренс — 20 сантиметров

Колесная база — 2700 мм, клиренс — 20 сантиметров

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Облик Changan CS75FL интересен — мощная радиаторная решетка, высокая подоконная линия, покатая крыша, сложные выштамповки на боковине, изящные дверные ручки. Много хрома — на бампере, на дверях, на молдингах порогов, на тех же дверных ручках. «Китаец» производит впечатление приличного автомобиля, хорошо оснащенного и современного в своем дизайне.

Интерьер

Интерьер кроссовера

Интерьер кроссовера

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Неплох и салон кроссовера, использованы разные материалы, все они качественные на вид и на ощупь, хорошо сочетаются друг с другом, детали собраны и подогнаны без изъянов. Передняя панель с выносным дисплеем и трапецевидными центральными воздуховодами напоминает BMW, туда же — приборная панель с характерными формами шкал спидометра и тахометра. Центральный тоннель и блок климата — единый черный глянцевый массив, стильный на вид, но, правда, маркий.

Полный привод

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В системе полного привода — американская муфта Borg Warner, подключающая задние колеса при пробуксовке передних. Отключить ее и перейти в полностью переднеприводной режим нельзя, но есть клавиша блокировки муфты, обеспечивающей равное распределения тяги по осям. Вкупе с хорошим 20-сантиметровым клиренсом кроссовер достаточно жизнеспособен в новосибирских сугробах, отлично стартует с места на скользкой поверхности, радует быстрым срабатыванием муфты.

Рулежка

Кроссовер приятно рулится

Кроссовер приятно рулится

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Деликатные настройки рулевого управления обеспечивают легкость баранки на парковке и постепенное адекватное нарастание тяжести на ней с набором скорости. При этом излишней перетяжеленности на руле не возникает, автомобиль приемлемо управляется легкими точными воздействиями, дает понятную обратную связь.

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Плавность хода

Комфортные настройки подвески

Комфортные настройки подвески

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Наш прыгучий Changan, конечно, восприимчив к мелким неровностям дороги, считывает и передает их в салон, но общее впечатление от плавности хода положительное. Отлично проскакивает рельсы, на скорости берет лежачих полицейских без пробоев и раскачки, бесшумно отрабатывает ямы любого калибра.

А теперь поговорим о нюансах автомобиля, с которыми мы столкнулись.

Шумный двигатель

Двигатель шумит и вибрирует

Двигатель шумит и вибрирует

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Даже при небольшой подгазовке двигатель начинает рычать и фонить неприятной вибрацией, а уж при активном разгоне и кик-дауне он буквально надрывается. Инстинктивно хочется поменьше газовать и поспокойней ездить, дабы не терять акустического комфорта. 150 турбированных сил 1,8-тонному кроссоверу вроде бы хватает, но для быстрого ускорения педаль газа надо продавливать посильнее — в начале хода она совсем бесчувственна, а отклики нелинейны. Японский автомат Aisin в целом работает без толчков и зависаний, единственное — долго держит пониженную передачу при сбросе газа.

Передние сиденья

Регулировок сиденья недостаточно

Регулировок сиденья недостаточно

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Подушка водительского сиденья коротка, и ее наклон нельзя отрегулировать — возможности электропривода не позволяют. Недостаточная регулировка высоты сиденья — в крайнем высоком положении сидишь всё равно низко. Ну и нет регулировки поясничного подпора.

Рулевое колесо

Руль твердый и без обогрева

Руль твердый и без обогрева

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На вид руль современен и приятен, а вот на ощупь — слишком жесткий. Сказывается отсутствие мягкой подложки под кожей. Плюс нет обогрева руля даже в максимальной комплектации. Вот и сидишь, держишься за твердую холодную баранку.

Мультимедийная система

Мультимедийная система работает с паузами

Мультимедийная система работает с паузами

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Графика вроде бы приятна, цвета насыщенные, но скорость срабатывания хромает. Нет навигации и поддержки Apple CarPlay/Android Auto. Звучание акустики крайне посредственное, никакими настройками улучшить ситуацию нельзя — катастрофически не хватает высоких и низких частот. В итоге динамики просто бубнят.

Цены

Минимальная цена на Changan CS75FL — <nobr class="_">1 629 900 рублей</nobr>

Минимальная цена на Changan CS75FL — 1 629 900 рублей

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Да, уже давно нельзя купить китайский автомобиль «за дешево». Минимальная цена на Changan CS75FL с передним приводом в версии «Комфорт» — 1 629 900 рублей. Полноприводный же «Люкс» обойдется в 1 909 900 рублей, за эти деньги можно присмотреть что-то корейское или японское, пусть и меньшего размера.

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