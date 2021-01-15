Разглядываем китайский кроссовер «Чанган» — что это такое и почему стоит целых 2 миллиона рублей

Комплектаций всего две, «Комфорт» и «Люкс», начальная версия уже достаточно оснащенная. Там есть и кожаный салон, и кожаный мультируль, и светодиодная оптика. В «Люксе» добавляются климат-контроль, сенсорная мультимедиа, парктроники, бесключевой доступ, камера заднего вида, датчики дождя и света.



Итак, чем же порадовал этот китайский кроссовер.



Внешний вид

