Джип на любителя. Разглядываем кроссовер Jeep Compass с заоблачной ценой в 3 миллиона рублей — за что платим

Вновь поговорим о среднеразмерных кроссоверах — сколько можно, в самом деле, покупать банальные Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или Nissan
На нашем рынке сейчас продается Jeep Compass (автомобиль предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») второго поколения, рестайл. Все комплектации идут с полным приводом и гидроавтоматом, клиренсом 208 миллиметров — неплохой вариант для умеренного бездорожья.
Двигатель единственный,
В дополнение к более мощному двигателю в Trailhawk увеличен клиренс, изменены бамперы для лучшей геометрии, расширен функционал электроники, управляющей муфтами в полном приводе. Ну а у нас на тесте обычный Compass — вот про него и расскажем.
Итак, что можно записать в достоинства «американца».
Связка двигатель/автомат
Малочисленные 150 «лошадей» при объеме в
Шумоизоляция
В салоне приемлемый акустический комфорт, арки тщательно скрывают гул покрышек Goodyear. Двигатель урчит где-то там впереди, и даже на максимальных оборотах его звук не раздражает. Компактные зеркала (это, правда, минус для обзора) создают минимум аэродинамических шумов.
Система полного привода
На Jeep Compass стандартная схема с подключением задних колес при пробуксовке передних, но с улучшениями. В нормальных условиях движения дополнительная муфта отключает карданный вал, есть система Selec-Terrain, позволяющая выбрать алгоритм работы электроники на разных покрытиях. Само собой, имеется кнопка блокировки центра для равномерного распределения тяги по осям.
Мультимедийная система
Американские бренды и, в частности, Jeep отличаются своим нестандартным видением того, какие пропорции должны быть у сенсорных экранов. Вот и здесь дисплей почти квадратный, с увеличенной высотой — вполне удобно для обзора. Скромная, но качественная графика, очень быстрые отклики и скорость работы, понятная логика. Может быть, недостает нарядности и буйства цветов, но в целом мультимедийка практична.
Простор
Проблем с размещением в салоне нет, места хватает как спереди, так и сзади. Диван для задних пассажиров имеет оптимальные углы установки — на нем и сидеть удобно, и над головой остается достаточное пространство. Особенно вольготно ступням под передними сиденьями — тут куча места.
А теперь нюансы нашего кроссовера.
Внешний вид
Jeep Compass — автомобиль противоречивый, в нем сочетаются лучшие черты старшего Jeep Grand Cherokee и несуразные дизайнерские штрихи и пропорции. «Лицо» автомобиля, безусловно, выполнено в солидной стилистике Grand Cherokee...
... но по мере приближения к корме дизайн сдувается, превращаясь в нечто, напоминающее экспериментальные малолитражки — видимо, рука художника дрогнула, и он нарисовал малогармоничные двери, арки, заднюю стойку.
Жесткая подвеска
Compass на колесах 55-го профиля не может порадовать плавностью хода — машина показалась откровенно жесткой, подпрыгивающей на любых видах неровностей, считывающей мелкий рельеф. Удары эти вас будут донимать, хорошо хоть всё происходит без грохота — подвеска показала себя тихой.
Салон
Унылая передняя панель, тщедушный центральный тоннель, эргономические просчеты (к примеру, низко расположенный блок климата и отсутствие физических кнопок подогрева сидений/руля). Плюс посредственные качество и фактура пластика — вот и выходит, что никакой премиальностью в салоне автомобиля и не пахнет. А ведь Jeep, на минуточку, считается премиальным брендом.
Передние сиденья
Компактные размеры кресел, избыточная боковая поддержка подушки сиденья, жесткий профиль — и вот уже вам тесно, валики давят на бедра. Сиденья здесь комбинированные, и непонятно качество материалов — к
Цена
Зато цены на Compass вполне себе премиальные. Базовая версия стоит