Джип на любителя. Разглядываем кроссовер Jeep Compass с заоблачной ценой в 3 миллиона рублей — за что платим

В дополнение к более мощному двигателю в Trailhawk увеличен клиренс, изменены бамперы для лучшей геометрии, расширен функционал электроники, управляющей муфтами в полном приводе. Ну а у нас на тесте обычный Compass — вот про него и расскажем.



Итак, что можно записать в достоинства «американца».



Связка двигатель/автомат

