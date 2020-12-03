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Джип на любителя. Разглядываем кроссовер Jeep Compass с заоблачной ценой в 3 миллиона рублей — за что платим

Изучаем полноприводной кроссовер Jeep Compass второго поколения

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Jeep Compass второго поколения

Jeep Compass второго поколения

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Вновь поговорим о среднеразмерных кроссоверах — сколько можно, в самом деле, покупать банальные Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или Nissan X-Trail. Вот, пожалуйста, американский Jeep Compass — как вам такое? Как минимум оригинально, интересно — вот уже нашлись плюсы у «американца». Чем он еще хорош и из-за каких минусов проваливается на рынке — все подробности у Дмитрия Косенко.

Машина предлагается с полным приводом и гидроавтоматом

Машина предлагается с полным приводом и гидроавтоматом

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На нашем рынке сейчас продается Jeep Compass (автомобиль предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») второго поколения, рестайл. Все комплектации идут с полным приводом и гидроавтоматом, клиренсом 208 миллиметров — неплохой вариант для умеренного бездорожья.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Двигатель — 2,4 литра, 150 или 175 л. с.&nbsp;<br>

Двигатель — 2,4 литра, 150 или 175 л. с. 

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Двигатель единственный, 2,4 литра, в большинстве комплектаций придушенный до 150 л. с. И только в версии Trailhawk этот мотор развивает 175 сил.

Длина — 4394 мм, ширина — 1874 мм

Длина — 4394 мм, ширина — 1874 мм

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В дополнение к более мощному двигателю в Trailhawk увеличен клиренс, изменены бамперы для лучшей геометрии, расширен функционал электроники, управляющей муфтами в полном приводе. Ну а у нас на тесте обычный Compass — вот про него и расскажем.

Итак, что можно записать в достоинства «американца».

Связка двигатель/автомат

Высота — 1644 мм, колесная база — 2636 мм

Высота — 1644 мм, колесная база — 2636 мм

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Малочисленные 150 «лошадей» при объеме в 2,4 литра не должны вас пугать, мотор бодрый и тяговитый, на пике он развивает 229 Н·м крутящего момента. Это позволяет уверенно стартовать, бойко маневрировать в потоке, быстро выходить на обгоны. С управлением тягой тоже всё нормально, насколько педаль нажал, настолько и поехал — нет ни провалов, ни лишней «ваты». Автомат 9-ступенчатый, переключается плавно, не тормозит, не зависает на повышенных оборотах. При резком педалировании расторопно переходит вниз на несколько передач.

Шумоизоляция

Кроссовер неплохо шумоизолирован

Кроссовер неплохо шумоизолирован

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В салоне приемлемый акустический комфорт, арки тщательно скрывают гул покрышек Goodyear. Двигатель урчит где-то там впереди, и даже на максимальных оборотах его звук не раздражает. Компактные зеркала (это, правда, минус для обзора) создают минимум аэродинамических шумов.

Система полного привода

Полный привод с интеллектуальной системой Selec-Terrain

Полный привод с интеллектуальной системой Selec-Terrain

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На Jeep Compass стандартная схема с подключением задних колес при пробуксовке передних, но с улучшениями. В нормальных условиях движения дополнительная муфта отключает карданный вал, есть система Selec-Terrain, позволяющая выбрать алгоритм работы электроники на разных покрытиях. Само собой, имеется кнопка блокировки центра для равномерного распределения тяги по осям.

Мультимедийная система

Экран мультимедийной системы

Экран мультимедийной системы

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Американские бренды и, в частности, Jeep отличаются своим нестандартным видением того, какие пропорции должны быть у сенсорных экранов. Вот и здесь дисплей почти квадратный, с увеличенной высотой — вполне удобно для обзора. Скромная, но качественная графика, очень быстрые отклики и скорость работы, понятная логика. Может быть, недостает нарядности и буйства цветов, но в целом мультимедийка практична.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Простор

Задний диван

Задний диван

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Проблем с размещением в салоне нет, места хватает как спереди, так и сзади. Диван для задних пассажиров имеет оптимальные углы установки — на нем и сидеть удобно, и над головой остается достаточное пространство. Особенно вольготно ступням под передними сиденьями — тут куча места.

А теперь нюансы нашего кроссовера.

Внешний вид

Спереди вылитый Jeep Grand Cherokee

Спереди вылитый Jeep Grand Cherokee

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Jeep Compass — автомобиль противоречивый, в нем сочетаются лучшие черты старшего Jeep Grand Cherokee и несуразные дизайнерские штрихи и пропорции. «Лицо» автомобиля, безусловно, выполнено в солидной стилистике Grand Cherokee...

В дизайне недостает гармоничности

В дизайне недостает гармоничности

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... но по мере приближения к корме дизайн сдувается, превращаясь в нечто, напоминающее экспериментальные малолитражки — видимо, рука художника дрогнула, и он нарисовал малогармоничные двери, арки, заднюю стойку.

Жесткая подвеска

Подвеска жестка на всех видах неровностей

Подвеска жестка на всех видах неровностей

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Compass на колесах 55-го профиля не может порадовать плавностью хода — машина показалась откровенно жесткой, подпрыгивающей на любых видах неровностей, считывающей мелкий рельеф. Удары эти вас будут донимать, хорошо хоть всё происходит без грохота — подвеска показала себя тихой.

Салон

Интерьер кроссовера старомоден

Интерьер кроссовера старомоден

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Унылая передняя панель, тщедушный центральный тоннель, эргономические просчеты (к примеру, низко расположенный блок климата и отсутствие физических кнопок подогрева сидений/руля). Плюс посредственные качество и фактура пластика — вот и выходит, что никакой премиальностью в салоне автомобиля и не пахнет. А ведь Jeep, на минуточку, считается премиальным брендом.

Передние сиденья

Комбинированные сиденья ткань/кожа

Комбинированные сиденья ткань/кожа

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Компактные размеры кресел, избыточная боковая поддержка подушки сиденья, жесткий профиль — и вот уже вам тесно, валики давят на бедра. Сиденья здесь комбинированные, и непонятно качество материалов — к 6 тысячам пробега выглядят они не очень.

Цена

Базовая цена — 2 619 000 рублей

Базовая цена — 2 619 000 рублей

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Зато цены на Compass вполне себе премиальные. Базовая версия стоит 2 619 000 рублей, в ней будут климат, круиз-контроль, тканевые сиденья, ксенон, аудиосистема. Да за эти деньги можно взять навороченный RAV4 на коже, и бес с ним, что это банально и непремиально. В топе стоимость Compass доходит до 3 094 000 рублей — вот вы и обладатель практически роскошного авто.

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Новые автотест-драйвJeep Compass
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