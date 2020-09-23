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Новосибирец отсудил у мирового автогиганта 1,7 миллиона рублей из-за пинающегося автомата в кроссовере

Владелец Ford Kuga 2014 года месяцами чинил проблемную коробку передач, но это не помогло

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Тот самый Ford Kuga с проблемной коробкой передач

Тот самый Ford Kuga с проблемной коробкой передач

Новосибирец отсудил у компании Ford Sollers 1,7 миллионов рублей

Калининский суд Новосибирска вынес решение в пользу владельца кроссовера Ford Kuga и обязал компанию Ford Sollers вернуть ему деньги за автомобиль, а также выплатить штраф. Причиной конфликта стала неисправная гидроавтоматическая коробка передач, которую чинили месяцами, но так и не смогли починить. Дмитрий, фактически оставшийся без машины, решил, что это существенный недостаток, и потребовал расторжения договора купли-продажи. Почему суд встал на сторону автовладельца и сколько взыскал с производителя — подробнее в материале НГС.

Сломалась спустя три года после покупки

Новый кроссовер Ford Kuga Дмитрий приобрел у официального дилера в 2014 году за 1 129 500 рублей

(да, такие тогда были цены). Машина была оснащена классической 6-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач, так что ничего не предвещало беды — это же не проблемный «фордовский» робот PowerShift. Но проблемы все-таки начались.

— Практически сразу были нарекания к работе коробки передач, оказалось, что она подпинывается чуть-чуть. На ТО обращал внимание ребят из сервиса, на что они говорили: «Когда сломается, тогда и приходите». А сейчас вскрывать-смотреть её мы не будем, и вроде как это нормально для этой машины. Потом случилась серьезная проблема, машина просто отказалась ехать, пришлось на эвакуаторе везти её в сервис. Ремонт занял два месяца, — рассказывает Дмитрий, уточняя что поломка произошла в марте 2019 года.

Большие сроки ремонта были обусловлены ожиданием запчастей для коробки передач, всё это время автовладелец оставался без машины. Когда кроссовер все-таки починили по гарантии (у Дмитрия была расширенная программа), он смог отъездить всего несколько месяцев, после чего — в сентябре 2019 года — машина опять сломалась.

— Снова начались те же самые проблемы с коробкой передач, начала свистеть, издавать странные звуки, пинаться. Я сразу позвонил на сервис и сказал, что прямо сейчас к вам подъезжаю. Это было 12 сентября. И только в ноябре они сказали, что, мол, сейчас придут запчасти. В следующий раз новости поступили в конце декабря, был звонок — «ничего не изменилось». То есть 3,5 месяца они занимались машиной и сказали, что ничего не изменилось, — возмущается автомобилист.

Селектор АКП Ford Kuga

Селектор АКП Ford Kuga

После такого «быстрого и качественного» ремонта терпение Дмитрия подошло к концу, он решил посоветоваться с юристами о том, что вообще можно предпринять в подобной ситуации. Выяснилось, что имеет смысл подать в суд и потребовать расторжения договора купли-продажи и, соответственно, возврата стоимости автомобиля.

— Я считаю, что ремонтировать машину больше месяца — это неправильно. Поменять агрегат в современном мире — не проблема. Машина покупалась не для того, чтобы месяцами стоять в сервисе. Её покупают, чтобы ездить, — говорит Дмитрий.

Как удалось отсудить деньги

Перед судом он направил в «Форд» письмо с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги за кроссовер, на что получил отказ. В исковом заявлении в суд, ответчиком по которому выступало ООО «Форд Соллерс Холдинг», указывалось, что «неисправность АКПП является существенным недостатком, поскольку данный недостаток проявился повторно после его устранения, а также не мог быть устранен без несоразмерных затрат времени (ремонт длился более 45 дней)». Суд согласился с тем, что были нарушены сроки ремонта, и решил, что кроссовер обладает существенными недостатками, а значит, подлежит возврату производителю.

В итоге суд расторг договор купли-продажи. «Форд» должен выплатить новосибирцу стоимость машины плюс 280 тысяч рублей штрафа «за нарушение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя». Такой же штраф — в пользу юристов, представлявших интересы автовладельца.

— Пикантность дела в том, что кроссовер куплен в 2014 году, и гарантийный срок на него истек в 2017-м. То есть удалось вернуть машину после гарантийного срока, что является редкостью. Но Дмитрий при покупке машины присоединился к программе «Форд Соллерс Контракт», по которой «Форд» обязался бесплатно устранять заводские недостатки до 2019 года. Эта программа формально не является продлением гарантии, но фактически её условия в точности совпадают с гарантийными обязательствами. Особенность дела и в том, что судебная экспертиза по нему не проводилась, а единственным доказательством заводского дефекта был факт бесплатного ремонта АКП дилером. Чем он фактически признал, что дефект был заводской, — объясняет Сергей Кравченко, директор общества по защите прав потребителей «Аурис».

Представители ООО «Форд Соллерс Холдинг» в суде так и не появились. Запрос НГС, отправленный в компанию 11 сентября, также остался без ответа.

Общая сумма взыскания с ООО «Форд Соллерс Холдинг», учитывая стоимость кроссовера, составляет около 1,7 миллиона рублей. Сейчас Дмитрий с юристом ждут исполнительный лист, и если производитель не обжалует судебное решение, то они планируют начать процедуру получения денег — обратиться в банк, где открыт счет «Форда», или сразу к судебным приставам.

Ранее НГС рассказывал, как владелец BMW X6 отсудил у компании 5 миллионов рублей из-за слишком высокого расхода моторного масла.

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