Новосибирец отсудил у мирового автогиганта 1,7 миллиона рублей из-за пинающегося автомата в кроссовере

Сломалась спустя три года после покупки

Новый кроссовер Ford Kuga Дмитрий приобрел у официального дилера в 2014 году за 1 129 500 рублей



(да, такие тогда были цены). Машина была оснащена классической 6-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач, так что ничего не предвещало беды — это же не проблемный «фордовский» робот PowerShift. Но проблемы все-таки начались.

— Практически сразу были нарекания к работе коробки передач, оказалось, что она подпинывается чуть-чуть. На ТО обращал внимание ребят из сервиса, на что они говорили: «Когда сломается, тогда и приходите». А сейчас вскрывать-смотреть её мы не будем, и вроде как это нормально для этой машины. Потом случилась серьезная проблема, машина просто отказалась ехать, пришлось на эвакуаторе везти её в сервис. Ремонт занял два месяца, — рассказывает Дмитрий, уточняя что поломка произошла в марте 2019 года .