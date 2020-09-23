Новосибирец отсудил у мирового автогиганта 1,7 миллиона рублей из-за пинающегося автомата в кроссовере

Новосибирец отсудил у компании Ford Sollers 1,7 миллионов рублей
Калининский суд Новосибирска вынес решение в пользу владельца кроссовера Ford Kuga и обязал компанию Ford Sollers вернуть ему деньги за автомобиль, а также выплатить штраф. Причиной конфликта стала неисправная гидроавтоматическая коробка передач, которую чинили месяцами, но так и не смогли починить. Дмитрий, фактически оставшийся без машины, решил, что это существенный недостаток, и потребовал расторжения договора купли-продажи. Почему суд встал на сторону автовладельца и сколько взыскал с производителя — подробнее в материале НГС.
Сломалась спустя три года после покупки
Новый кроссовер Ford Kuga Дмитрий приобрел у официального дилера в
(да, такие тогда были цены). Машина была оснащена классической
— Практически сразу были нарекания к работе коробки передач, оказалось, что она подпинывается чуть-чуть. На ТО обращал внимание ребят из сервиса, на что они говорили: «Когда сломается, тогда и приходите». А сейчас вскрывать-смотреть её мы не будем, и вроде как это нормально для этой машины. Потом случилась серьезная проблема, машина просто отказалась ехать, пришлось на эвакуаторе везти её в сервис. Ремонт занял два месяца, — рассказывает Дмитрий, уточняя что поломка произошла в марте
Большие сроки ремонта были обусловлены ожиданием запчастей для коробки передач, всё это время автовладелец оставался без машины. Когда кроссовер все-таки починили по гарантии (у Дмитрия была расширенная программа), он смог отъездить всего несколько месяцев, после чего — в сентябре
— Снова начались те же самые проблемы с коробкой передач, начала свистеть, издавать странные звуки, пинаться. Я сразу позвонил на сервис и сказал, что прямо сейчас к вам подъезжаю. Это было
После такого «быстрого и качественного» ремонта терпение Дмитрия подошло к концу, он решил посоветоваться с юристами о том, что вообще можно предпринять в подобной ситуации. Выяснилось, что имеет смысл подать в суд и потребовать расторжения договора купли-продажи и, соответственно, возврата стоимости автомобиля.
— Я считаю, что ремонтировать машину больше месяца — это неправильно. Поменять агрегат в современном мире — не проблема. Машина покупалась не для того, чтобы месяцами стоять в сервисе. Её покупают, чтобы ездить, — говорит Дмитрий.
Как удалось отсудить деньги
Перед судом он направил в «Форд» письмо с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги за кроссовер, на что получил отказ. В исковом заявлении в суд, ответчиком по которому выступало ООО «Форд Соллерс Холдинг», указывалось, что «неисправность АКПП является существенным недостатком, поскольку данный недостаток проявился повторно после его устранения, а также не мог быть устранен без несоразмерных затрат времени (ремонт длился более
В итоге суд расторг договор купли-продажи. «Форд» должен выплатить новосибирцу стоимость машины плюс
— Пикантность дела в том, что кроссовер куплен в
Представители ООО «Форд Соллерс Холдинг» в суде так и не появились. Запрос НГС, отправленный в компанию
Общая сумма взыскания с ООО «Форд Соллерс Холдинг», учитывая стоимость кроссовера, составляет около
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