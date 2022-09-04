Собака упала в яму во дворе дома в Новосибирске — доставали ее спасатели МАСС
За четыре дня три собаки упали в ямы или колодцы
В Новосибирске 3 сентября спасатели МАСС достали собаку из ямы во дворе дома в частном секторе на улице Осоавиахима в Калининском районе. Как сообщили в пресс-службе спасателей МАСС, животное было поднято на поверхность и передано хозяину.
За 4 дня спасатели МАСС выезжали на спасение собак три раза. Животные падали в колодцы и не могли самостоятельно выбраться. В двух случаях собаки были переданы хозяевам, а одно животное передали сотрудникам центра передержки домашних животных.
— Спасатели МАСС рекомендуют владельцам домашних животных быть более внимательными и аккуратными. Если вы выгуливаете животное в своем частном дворе, закройте крышками все колодцы, люки и ямы, — предупредили спасатели МАСС.
Также при выгуливании собаки на придомовых территориях рекомендуется держать питомцы на поводке, обходить высокую траву и кусты — в них может находиться яма.
В Болотнинском районе Новосибирской области недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника, приказ появился на сайте министерства 31 августа.