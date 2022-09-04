Собака упала в яму во дворе дома в Новосибирске — доставали ее спасатели МАСС

В Новосибирске 3 сентября спасатели МАСС достали собаку из ямы во дворе дома в частном секторе на улице Осоавиахима в Калининском районе. Как сообщили в пресс-службе спасателей МАСС, животное было поднято на поверхность и передано хозяину.

За 4 дня спасатели МАСС выезжали на спасение собак три раза. Животные падали в колодцы и не могли самостоятельно выбраться. В двух случаях собаки были переданы хозяевам, а одно животное передали сотрудникам центра передержки домашних животных.