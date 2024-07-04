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Страна и мир Бывший чиновник, обвиненный в убийстве прокурора, больше 20 лет прятался в бункере — как его вычислили

Бывший чиновник, обвиненный в убийстве прокурора, больше 20 лет прятался в бункере — как его вычислили

Юрий Чекин переоборудовал свою квартиру под бункер и не выходил на улицу

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26 комментариев

Юрий Чекин — пожалуй один из самых разыскиваемых преступников последних 20 лет. Он десятилетиями скрывался в съемной квартире, оборудованной как бункер, никак не выдавая себя правоохранителям. Согласно решению суда, именно Чекин «заказал» прокурора Югры Юрия Бедерина, которого расстреляли в собственном подъезде летом 2000 года два наемных киллера, и своего знакомого бизнесмена.

Третьего июля 62-летний Чекин заслушал приговор, по которому он проведет последние годы жизни в колонии особого режима. Наши коллеги из 86.RU вспомнили историю его преступлений, к которым, как говорит сам Чекин, он не имеет никакого отношения.

Юрий Чекин прятался очень успешно, даже самые близкие (жена и дети) не знали, что он жив. Зато о его местонахождении знала племянница Алена, которая по совместительству была его любовницей. В квартире-бункере силовики обнаружат покупки из интим-магазинов и даже свою порно-студию.

Подробности задержания смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
26
5050
4 июля 2024, 14:28
Романтик.20 лет срок оттянул дома ,и опять поменял камеру. СВО поможет.Сын зря так поступил.
Гость
4 июля 2024, 13:50
"больше 20 лет прятался в бункере" - чем-то знакомым повеяло... ;)
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