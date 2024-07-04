Бывший чиновник, обвиненный в убийстве прокурора, больше 20 лет прятался в бункере — как его вычислили

Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Юрий Чекин — пожалуй один из самых разыскиваемых преступников последних 20 лет. Он десятилетиями скрывался в съемной квартире, оборудованной как бункер, никак не выдавая себя правоохранителям. Согласно решению суда, именно Чекин «заказал» прокурора Югры Юрия Бедерина, которого расстреляли в собственном подъезде летом 2000 года два наемных киллера, и своего знакомого бизнесмена.

Третьего июля 62-летний Чекин заслушал приговор, по которому он проведет последние годы жизни в колонии особого режима. Наши коллеги из 86.RU вспомнили историю его преступлений, к которым, как говорит сам Чекин, он не имеет никакого отношения.

Юрий Чекин прятался очень успешно, даже самые близкие (жена и дети) не знали, что он жив. Зато о его местонахождении знала племянница Алена, которая по совместительству была его любовницей. В квартире-бункере силовики обнаружат покупки из интим-магазинов и даже свою порно-студию.