От хлипкого домика до роскошного Rixos. Мчим в Казахстан на любимый курорт Нурсултана Назарбаева

«Выше гор могут быть только горы»... Казахстана Источник: Юлия Береславцева











Россияне по-прежнему ограничены в путешествиях за рубеж. Если границы уже более-менее открыты (только часть стран Евросоюза не выдают визы), то более серьезным барьером может стать цена путевок. Жительница Челябинска Юлия Береславцева в июне открыла для себя новый маршрут в соседнем Казахстане. На курорте Бурабай свой отпуск уже 25 лет проводит бывший президент Нурсултан Назарбаев, который сделал из него «казахстанскую Швейцарию».



Готовы? Тогда отправляемся в путь. В статье наши коллеги из 74.RU расскажут про цены и особенности, которые нужно иметь в виду в путешествиях по Казахстану.



Боровое, или с 2005 года Бурабай, считается одним из красивейших мест в северном Казахстане с комплексом озер, с горами и лесом. С начала XX века Боровое стало превращаться в курорт, куда приезжали для поправки здоровья. В 2000 году власти создали национальный природный парк «Бурабай», площадь которого 129 935 га. Отели и гостевые дома находятся в городе Щучинске, поселке Бурабае, в окрестностях села Катарколь.



Челябинск — Бурабай: 12 часов на машине

Описание маршрута Юлии пригодится тем, кто также собирается путешествовать в соседнюю страну на машине. Если же вы выбираете другой вид транспорта, приступайте сразу к чтению следующей главы.

Ехать до Бурабая из Челябинска 850 километров, или чуть более 12 часов. Навигатор предлагает два маршрута: через Костанай с переходом границы в пункте пропуска Бугристое либо через Курганскую область с прохождением пограничного контроля в городе Петухово. Второй вариант семье Юлии показался привлекательнее, потому что немного короче — 807 километров вместо 850. Хотя из-за ремонта на федеральной трассе они несколько часов потеряли в пробках.

У автопутешественников есть два маршрута до точки назначения: по трассе на Троицк и по дороге на Курган Источник: yandex.ru











— Из Челябинска мы выехали в 07:30 и на месте были около 22:00: всё из-за пробок на трассе в Курганской области. Раньше дорога была разбитая, сейчас ее принялись ремонтировать, поэтому организуют реверсивное движение. В пробках мы потеряли полтора часа точно, поэтому к пункту пропуска через границу около села Петухово (446 километров от Челябинска. — Прим. ред.) приехали только к 15:30. Приехали и видим, что стоит огромная пробка из фур. Если бы встали в конец, ждали бы, наверное, сутки. Решили объехать по встречной полосе — так все легковые машины делали, потому что для них отдельная очередь.

Источник: Юлия Береславцева

Стела на границе с Казахстаном — половина пути до знаменитого курорта позади Источник: Юлия Береславцева











Проход через границу занял у Юлии 40 минут, а по Казахстану движение по трассе пошло быстрее — дорога через Петропавловск, Кокчетав — одно удовольствие.

Голливуд по-казахстански, который выбирает Назарбаев

— Вообще мы представляли Казахстан страной степей, а здесь вокруг горы, глубокие озера, — описала Юлия. — Здесь несколько смотровых площадок. Мы проехали на центральную, от которой до вершины горы идти 20 минут. Никаких указателей здесь нет, просто двигайтесь за потоком машин на большую парковку и идите дальше за вереницей людей.

Путь на смотровую площадку не займет много времени и сил, но вид впечатляет Источник: Юлия Береславцева











Источник: Юлия Береславцева

Вообще в национальном парке «Бурабай» есть несколько маршрутов разной протяженности. Любители более длительных походов могут забраться на гору, которая в видео у Юлии за спиной, — путь туда займет полтора часа, рассказали ей местные жители.

При въезде в Бурабай вас встречает надпись на горе на английском, отсылающая к такой же в Голливуде.

У приезжающих такой монумент на горе вызывает улыбку и желание сфотографировать Источник: Юлия Береславцева











На берегу Бурабая есть резиденция бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он не раз признавался в любви этому месту.



— Я сам более 25 лет посещаю этот регион и не перестаю им восхищаться, — говорил экс-глава государства и отмечал, что Бурабай превратился в узнаваемый туристический бренд страны: здесь проходили саммиты СНГ, ЕАЭС.



Фешенебельные отели, санатории и «сарайчики»

В поселке Бурабае, который имеет статус климато-лечебного курорта, официально проживает 5800 человек, но за счет баз отдыха, санаториев и просто частых коттеджей под сдачу он может вместить намного больше. Основная масса гостиниц расположена на восточном берегу, и цены на человека в сутки начинаются от 3000 тенге (600 рублей). Особняком с западной стороны стоит государственный санаторий «Ок-Жетпес» (и перевод названия на русский — «Не долетит стрела», — пожалуй, вполне оправдывает расположение). Цена за номер категории «Стандарт» на двоих стартует от 78 тысяч тенге, номер категории «Люкс» — от 114 тысяч тенге (15 и 22 тысячи рублей соответственно).

В санатории, который построили при СССР, уже давно нет советского антуража и сделан современный ремонт Источник: okzhetpes-burabay.kz











Из эконом-вариантов — вот такие домики за 3000 тенге с человека в сутки (600 рублей), но есть и много вариантов со средним ценником Источник: olx.kz











Юлия остановилась на ночевку вообще в городе Щучинске, где живут ее знакомые. Он находится в 10 минутах езды от Бурабая и тоже считается курортным. Именно там, на берегу озера Щучьего, расположен пятизвездочный отель Rixos Borovoe.

Здание отеля расположено на берегу и имеет интересную архитектуру Источник: rixos.com











Цены на отдых без перелета начинаются от 202 тысяч рублей за неделю на двоих (без питания) Источник: travelata.ru











— Боровое — красивое, но довольно холодное озеро. А вот в Щучье более мелкое и теплое, поэтому больше подходит для пляжного отдыха. Также оно считается одним из самых чистых озер Казахстана, — добавила Юлия.



Как бронировать жилье и расплачиваться в Казахстане

Сами казахстанцы при бронировании жилья пользуются несколькими местными сервисами. Один из самых крупных — krisha.kz. Там нужно зарегистрироваться и связаться напрямую с собственником отеля или домика, объяснили 74.RU представители сервиса. Как и в случае с российскими сайтами объявлений, в Казахстане советуют быть крайне осторожными и не отправлять предоплату.

— Жилье бронируете напрямую у автора объявления. Вам нужно позвонить по номеру, указанному в объявлении, или написать сообщение через krisha.kz и обсудить с автором все детали, — говорят представители сайта. — Мы рекомендуем не отправлять задаток и избегать сомнительных сделок.

Юлия рассказала, что российские карты (даже «Мир») ни в Бурабае, ни в Щучинске не принимали. Также не работают в Казахстане переводы онлайн из российских банков.

— В Казахстане все пользуются банком «Каспий», это аналог нашего «Сбера». Но перевод на эту карту с карты российского банка не сделать. Банкоматов наших банков здесь тоже нет. Поэтому сразу после прохождения границы можно заехать в любой крупный город и найти пункт обмена — это такие киоски с вывесками, на которых написан курс тенге к рублю, — говорит Юлия.

Еще один совет для тех, кто путешествует на машине, — строго соблюдать правила дорожного движения. Юлия отмечает, что даже за небольшое превышение скорости на дороге вас могут лишить прав.

— По дорогам ездят сотрудники ГИБДД Казахстана. На машинах у них приборы, определяющие скорость других автомобилей. Максимум, на который можно превысить скорость, — это восемь километров в час, — говорит путешественница. — Штрафом также наказывают за поворот без включения поворотника и проезд на желтый сигнал светофора. Если вы на машине, в общем, лучше не торопиться.

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