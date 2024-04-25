«Жаль, что так сложилась ее судьба»: что известно о смерти блогера Лены Миро, критиковавшей российских звезд

Источник: Городские порталы

СМИ сообщают о гибели блогера Лены Миро. В США, где Лена жила последние годы, она попала в ДТП, впала в кому, из которой так и не вышла.



Лена Миро выпустила 11 книг, но прославилась благодаря ЖЖ. В своих постах она жестко проходилась по личной жизни и внешности звезд шоу-бизнеса.



— То, что она писала про меня, про мою семью, так мерзко может писать только человек, который переполнен каким-то хейтом, — высказалась неоднократно получавшая колкости от Лены Виктория Боня. — У меня нет никакого злорадства, никакого ощущения, что вот, договорилась. Очень жаль, что так сложилась ее судьба.



Миро агитировала за спорт и здоровое питание, гордилась своей фигурой и не раз на различных телевизионных ток-шоу насмехалась и унижала людей с лишним весом.

