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Страна и мир «Жаль, что так сложилась ее судьба»: что известно о смерти блогера Лены Миро, критиковавшей российских звезд

«Жаль, что так сложилась ее судьба»: что известно о смерти блогера Лены Миро, критиковавшей российских звезд

Девушка стала известна после скандальных постов с ЖЖ

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СМИ сообщают о гибели блогера Лены Миро. В США, где Лена жила последние годы, она попала в ДТП, впала в кому, из которой так и не вышла.

Лена Миро выпустила 11 книг, но прославилась благодаря ЖЖ. В своих постах она жестко проходилась по личной жизни и внешности звезд шоу-бизнеса.

— То, что она писала про меня, про мою семью, так мерзко может писать только человек, который переполнен каким-то хейтом, — высказалась неоднократно получавшая колкости от Лены Виктория Боня. — У меня нет никакого злорадства, никакого ощущения, что вот, договорилась. Очень жаль, что так сложилась ее судьба.

Миро агитировала за спорт и здоровое питание, гордилась своей фигурой и не раз на различных телевизионных ток-шоу насмехалась и унижала людей с лишним весом.

Подробнее о жизни Лены Миро и ее скандальных высказываниях в адрес селебрити и не только — в видео выше.

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