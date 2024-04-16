Против Ивлеевой возбудили дело о дискредитации ВС РФ

В суде заявили, что Ивлеевой грозит штраф Источник: _agentgirl_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Против Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии. Соответствующий документ появился на сайте Тверского районного суда Москвы.

Источник: Тверской районный суд Москвы











Теперь блогерше грозит штраф, заявили РИА Новости в суде.



Проблемы у Насти Ивлеевой начались после скандальной полуголой вечеринки в «Мутаборе», куда звезда пригласила многих других знаменитостей. Сразу же после того вечера у всех участников вечера начались проблемы: их начали вырезать из фильмов и телепрограмм, запрещать выступления, а некоторых — отправили в изолятор.



Анастасия Ивлеева сразу же записала видеоизвинение:



— Я за это приношу извинения перед всеми. Перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я признаю свою ответственность за произошедшее, — заявила блогерша.

