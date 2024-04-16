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Страна и мир Против Ивлеевой возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Против Ивлеевой возбудили дело о дискредитации ВС РФ

После скандальной вечеринки блогершу преследуют проблемы

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В суде заявили, что Ивлеевой грозит штраф

Против Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии. Соответствующий документ появился на сайте Тверского районного суда Москвы.

Теперь блогерше грозит штраф, заявили РИА Новости в суде.

Проблемы у Насти Ивлеевой начались после скандальной полуголой вечеринки в «Мутаборе», куда звезда пригласила многих других знаменитостей. Сразу же после того вечера у всех участников вечера начались проблемы: их начали вырезать из фильмов и телепрограмм, запрещать выступления, а некоторых — отправили в изолятор.

Анастасия Ивлеева сразу же записала видеоизвинение:

— Я за это приношу извинения перед всеми. Перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я признаю свою ответственность за произошедшее, — заявила блогерша.

Ивлеева пообещала отправить все вырученные с вечеринки деньги на благотворительность, побывала в ДНР и почти перестала выходить на связь. Редкие посты в телеграм-канале звезды посвящены государственным праздникам, посланию президента и скорби в связи с трагедией в «Крокусе».

ПО ТЕМЕ
Анастасия Ивлеева Суд Клуб Mutabor Вечеринка Дискредитация армии
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