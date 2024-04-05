Гая Ричи не пустили в российские кинотеатры: главные новости за 4 апреля

В российских кинотеатрах можно встретить Тилля Линдеманна, но Гая Ричи не встретишь Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 4 апреля.

В Омске, Москве и Екатеринбурге задержали пособников террористов из «Крокуса»

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились три новых фигуранта. По данным службы, их задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один из них — гражданин России, еще двое — выходцы из Центрально-Азиатского региона.



В ФСБ сообщают, что один из задержанных был вербовщиком и финансировал исполнителей теракта, остальные двое переводили деньги «на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте».

Размер прожиточного минимума скакнул почти на 40%. С 2020 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявила, что прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7%, и это на 6,4% превышает уровень инфляции за этот же период.

— С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля — это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения, — подчеркнула Голикова.

Коронавирус может вернуться с опасными мутациями

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с телеканалом НТВ заявила, что специалисты ведомства не исключают того, что в обозримом будущем могут появиться опасные мутации коронавируса.

— Мутации есть, они пока не вызывают у нас особых тревог, но мы очень внимательно за ним следим, — отметила Попова. — Мы предполагаем, что он может какие-то каверзы нам преподнести. Поэтому мы за ним очень тщательно следим.



Также глава Роспотреьнадзора рассказала, что на сегодняшний день происходящие с ковидом мутации не вызывают опасений, а сам COVID-19 приобрел все признаки сезонного вируса, в том числе его инкубационный период сократился с 14 до 7 дней.

Новому фильму Гая Ричи не дали прокатное удостоверение в РФ

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (16+). В пресс-службе компании-прокатчика «Вольга» рассказали, что основанием стал подпункт правил выдачи прокатного удостоверения, связанный с ошибками в поданных для получения удостоверения документах.

Также этот подпункт запрещает выдавать прокатное удостоверение, если в выбранную дату выходят несколько фильмов, имеющих схожую тематику, жанр, или они рассчитаны на одну целевую аудиторию.

Ну а мировая премьера «Министерства неджентльменских дел» состоится 19 апреля. Фильм рассказывает о реальной спецгруппе, которую премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и военные чиновники создали во времена Второй мировой войны. Компанию бойцов собрали в основном из преступников и отправили на миссию против нацистов.

Кто займет площади IKEA в России