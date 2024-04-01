Новые законы с апреля 2024 года: пенсии повысят, «наливайки» закроют, на водительские права разрешат сдавать не всем

Закон о запрете «наливаек» был внесен в Госдуму еще в ноябре прошлого года и окончательно принят 1 февраля — теперь он вступает в силу Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Каждый месяц в России вступают в силу десятки поправок в законы, новых постановлений правительства и нормативно-правовых актов самого разного уровня. А мы каждый месяц выбираем самые важные и актуальные для многих изменения и рассказываем о них вам. Сегодня поговорим о том, что изменится в нашей с вами жизни в апреле 2024 года.



Индексация пенсий

Ежегодно 1 апреля индексируют социальные пенсии. Согласно постановлению правительства, в этом году их проиндексируют на 7,5%.



Социальные пенсии назначают детям, потерявшим одного или обоих родителей, людям с инвалидностью и пожилым людям, которые не набрали достаточно стажа, чтобы получать страховую пенсию. Размер такой пенсии зависит от категории получателя. Подробнее о каждом виде социальной пенсии и об их размерах после индексации мы рассказывали ранее.



Также апрельская индексация коснется отдельных категорий федеральных льготников, в числе которых военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.



Весенний призыв

Весенний призыв на срочную службу в армию традиционно начинается в апреле, этот год не станет исключением. На днях Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, призвать на службу в весенний призыв 2024 года должны 150 тысяч человек. В Генштабе ВС РФ сообщили, что начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля.



В этом году правила призыва изменились: в 2023 году Госдума подняла верхний предел призывного возраста для срочной службы с 27 до 30 лет. Закон вступил в силу 1 января 2024 года, но впервые будет применен во время весеннего призыва.



Запись в первый класс

Еще одно плановое событие апреля — запись в первый класс, она должна стартовать не позднее 1 апреля. Первый этап приема продлится до 30 июня. В этот период в школы зачислят детей, имеющих первоочередное, внеочередное и преимущественное право зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной за школой территории.



Возможность выбора школы появится с 6 июля — подать заявление можно будет при наличии в интересующей вас школе. Направить документы для зачисления ребенка в 1-й класс можно через единый или региональный порталы госуслуг, заказным письмом с уведомлением о вручении или при личном визите в школу.



Запрет «наливаек»

В апреле вступает в силу закон, дающий право устанавливать на региональном уровне время продажи алкоголя в барах и кафе, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет связан с так называемыми «наливайками» — ночными заведениями, продающими алкоголь на вынос.



— Люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, — объяснил актуальность закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Новые правила сдачи на права

С 1 апреля в России не будут допускать к экзаменам на водительские права тех, у кого есть «административка» за вождение в нетрезвом виде. Сдать экзамен повторно можно будет через год. Также новый закон запрещает допускать к экзаменам на права тех, кто был ранее их лишен. Тем, кто завалил первые три попытки сдать экзамен, можно будет попытаться пересдать его через полгода — на это у них есть три месяца. Следующая попытка — снова через полгода.



Кроме того, вводятся новые правила для мигрантов. Водительские права тех, кто получил вид на жительство или гражданство России после 1 апреля 2024 года, будут действовать год, а для получения российского удостоверения потребуется пересдача теоретического экзамена в ГИБДД.



Обновление коэффициента аварийности

Еще одно плановое обновление апреля — у большинства водителей изменится так называемый коэффициент бонус-малус (КБМ): он используется при расчете стоимости ОСАГО и отражает аварийность водителя. Весенний перерасчет происходит регулярно с 2019 года.



КБМ меняется в зависимости от количества аварий с 1 апреля предыдущего года по 31 марта нынешнего. В зачет идут лишь ДТП, в которых была вина водителя и производилась компенсация по ОСАГО от его имени. Если таких аварий не было, КБМ снижается, если были — растет. Подробнее о том, как происходит перерасчет, мы рассказывали ранее.



ОСАГО на «Госуслугах»

С 1 апреля в России начинает действовать единая система страхования — все страховщики будут обязаны передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС). Сведения, находящиеся в этой системе, можно будет получать через «Госуслуги» — это касается в том числе данных о полисе ОСАГО.



Ограничения на сдачу квартир посуточно

3 апреля вступает в силу закон, устанавливающий правила краткосрочной аренды квартир. Основных правил два: о сдаче квартиры в аренду нужно будет уведомлять госорганы, а сдавать квартиру без счетчиков будет нельзя. Сдавать жилые помещения можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Если они будут нарушены, соседи могут обратиться в суд.



Пониженный НДС на детские товары

В апреле расширяется список товаров, при реализации и ввозе которых применяется пониженная ставка налога на добавочную стоимость 10% (для большинства товаров в России действует НДС 20%). В обновленный список дополнительно включат детские стулья, манежи и стульчики для кормления, велосипеды, автокресла и бустеры, бутылочки, соски, ванночки для купания.

Предполагается, что снижение налоговой нагрузки увеличит долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке и обеспечит их доступность по цене.



Курортный сбор в Санкт-Петербурге

С 1 апреля 2024 года туристы должны будут платить за каждые сутки фактического проживания в Санкт-Петербурге курортный сбор в сумме 100 рублей. Он был установлен еще в прошлом году, но до апреля не применялся.

