Что известно о задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова? Подробности громкого дела

Арест блогера прокомментировала и Екатерина Мизулина. По ее словам, Шабутдинов «долгое время занимался обманом людей и уклонялся от налогов». В том случае, если блогера будут судить по статье 159 УК РФ (мошенничество), наказание может быть различным в зависимости от степени тяжести преступления: от штрафа до лишения свободы. В самом тяжелом случае по этой статье можно получить до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.

Наши коллеги из MSK1 выяснили, что сейчас происходит в офисе «Like Центра» в Москве-Сити, где тоже прошли обыски по делу Шабутдинова.