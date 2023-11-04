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Что известно о задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова? Подробности громкого дела

В его доме и офисе прошли обыски

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Видео: Городские порталы

В пятницу, 3 ноября, стало известно о задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. МВД опубликовало видео обыска, предположительно, в его квартире.

Кто такой Аяз Шабутдинов, на чем он сделал свое состояние и почему у силовиков возникли к нему вопросы — объясняем в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Шабутдинов называет себя основателем образовательной компании «Like Центр» для предпринимателей, инвесторов и миллиардеров. 32-летний блогер продает курсы по увеличению дохода. Молодой человек учит, как зарабатывать большие деньги. При этом его имя часто звучит, когда разговоры заходят об «инфоцыганстве», а его образовательные проекты часто критикуют.

Арест блогера прокомментировала и Екатерина Мизулина. По ее словам, Шабутдинов «долгое время занимался обманом людей и уклонялся от налогов». В том случае, если блогера будут судить по статье 159 УК РФ (мошенничество), наказание может быть различным в зависимости от степени тяжести преступления: от штрафа до лишения свободы. В самом тяжелом случае по этой статье можно получить до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.

Наши коллеги из MSK1 выяснили, что сейчас происходит в офисе «Like Центра» в Москве-Сити, где тоже прошли обыски по делу Шабутдинова.

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