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Три шага к мирным переговорам с Украиной, по мнению Путина

Президент назвал возможности урегулирования конфликта и оценил потери сторон

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Пока о мирных переговорах между Россией и Украиной речи не идет

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Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая обозначил возможности мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, это отмена запрета на переговоры с Россией, объявление Киевом о готовности к переговорам и гарантии безопасности для РФ и внеблоковый статус Украины.

— Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали, — отметил Путин.

Президент также отметил, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что страна является нейтральным государством. Также, по его словам, с 2019 года в Конституции Украины закреплено стремление вступить в НАТО и ЕС.

Кроме того, Путин сравнил потери сторон украинского конфликта. По его данным, они составляют «примерно один к восьми».

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