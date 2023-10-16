Три шага к мирным переговорам с Украиной, по мнению Путина

Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая обозначил возможности мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, это отмена запрета на переговоры с Россией, объявление Киевом о готовности к переговорам и гарантии безопасности для РФ и внеблоковый статус Украины.
— Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали, — отметил Путин.
Президент также отметил, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что страна является нейтральным государством. Также, по его словам, с 2019 года в Конституции Украины закреплено стремление вступить в НАТО и ЕС.
Кроме того, Путин сравнил потери сторон украинского конфликта. По его данным, они составляют «примерно один к восьми».