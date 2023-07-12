«Я перестала бояться смерти». 23-летняя Алина потеряла мужа на СВО, когда была беременна, — история

Пять лет Алина и Даниил жили в Бурятии.

— Когда в человека влюбляешься, ты его любишь — и тебе неважно, куда поедешь, тебе неважно, где ты будешь жить, тебе неважно, на чем ты будешь спать. Важно, чтобы этот человек был рядом. На то жизнь и есть — показывать, что ты с любимым человеком готова пройти эти трудности.



Пара мечтала о простом — накопить деньги и съездить в отпуск.

— Я ни разу не была за границей. Он обещал, что мы зимой съездим на море, — рассказывает Алина.



«После звонка он начал собираться. У меня — истерика»

— Случилось это в воскресенье, 16 мая. Мы спали. Нам позвонили и сказали: «Через час у тебя построение на убытие». Я была на четвертом месяце беременности. После звонка он начал собираться. У меня — истерика. Я выпила успокоительное, взяла себя в руки. Поняла, что сейчас не время. Перед отъездом сказала Даниилу: «Ты через неделю приедешь». Он посмеялся. Я чувствовала, что он скоро вернется.

