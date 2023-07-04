Ждать ли суперлуния? Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние — когда это произойдет

В Новосибирске ночью с 4 на 5 июля можно будет увидеть Луну, которая подойдет на минимальное расстояние к Земле. За счет этого она будет казаться крупнее, чем обычно.
Полнолуние в Новосибирске началось вечером 3 июля, и когда спутник
— Иногда момент полнолуния и близкое к Земле положение Луны на орбите (прохождение точки перигея) выпадают на одну дату. Мечтатели и романтики назвали это суперлунием. В астрономии этот термин не используется, поэтому в справочной литературе упоминание о нем не найти. Однако среди широких масс термин суперлуние получил популярность.
Ночью 5 июля Луна приблизится к Земле на расстояние
— В текущем месяце полнолуние выпадает на 3 июля, а момент прохождения Луной точки перигея — на
В середине июня в Новосибирске начался сезон наблюдения серебристых облаков. Они считаются самыми высокими на земле. Мы рассказывали, что представляет собой это явление.