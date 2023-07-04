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Ждать ли суперлуния? Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние — когда это произойдет

Спутник подойдет на расстояние в 359 000 километров

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Ночью 5 июля Луна еще будет казаться полной

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В Новосибирске ночью с 4 на 5 июля можно будет увидеть Луну, которая подойдет на минимальное расстояние к Земле. За счет этого она будет казаться крупнее, чем обычно.

Полнолуние в Новосибирске началось вечером 3 июля, и когда спутник 5 июля подойдет к Земле, это напомнит суперлуние. О том, что это за явление, рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин:

— Иногда момент полнолуния и близкое к Земле положение Луны на орбите (прохождение точки перигея) выпадают на одну дату. Мечтатели и романтики назвали это суперлунием. В астрономии этот термин не используется, поэтому в справочной литературе упоминание о нем не найти. Однако среди широких масс термин суперлуние получил популярность.

Ночью 5 июля Луна приблизится к Земле на расстояние 359 000 километров. При этом видимость спутника составит 97%.

— В текущем месяце полнолуние выпадает на 3 июля, а момент прохождения Луной точки перигея — на 5 июля. Значит, хоть и с натяжкой, но суперлунием можно назвать 4 июля и 5 июля. Однако для наблюдения Луны придется отложить сон, так как в эти дни, а вернее — ночи, наша ночная красавица покажет себя во всём великолепии только к 03:00, — объяснил Олег Кашин.

В середине июня в Новосибирске начался сезон наблюдения серебристых облаков. Они считаются самыми высокими на земле. Мы рассказывали, что представляет собой это явление.

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СуперлуниеЛунаПолнолуниеБольшой новосибирский планетарий
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