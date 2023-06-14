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Тема дняВ Новосибирске появились редкие серебристые облака
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Сезон редких серебристых облаков начался в Новосибирске — посмотрите на небо ночью

Их можно увидеть до конца августа

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Такой снимок сделал год назад астрофотограф Герман Марков

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В Новосибирске начался сезон серебристых облаков. Редкое явление заметили ночью на 14 июня.

Информация о том, что в небе над Сибирью появилось необычное явление, которое можно наблюдать в Северном полушарии летом, появилась в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее об этом явлении написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» старший методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров 11 июня. Он объяснил НГС, что подобные облака можно наблюдать с конца мая по конец августа.

Серебристые облака также называют мезосферными. Они находятся на высоте порядка 80 километров и считаются самыми высокими на Земле. Солнце в это время года подсвечивает их снизу во время сумерек. Природа возникновения таких облаков до конца не изучена. Скорее всего, они состоят из мелких кристаллов льда, которые сконденсированы вокруг пылинок в атмосфере.

Несколько дней назад над Новосибирском заметили солнечное гало.

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ОблакаСеребристые облакаАстрономия
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