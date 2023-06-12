Июньское гало заметили жители Новосибирска — фото оптического явления

Днем в понедельник, 12 июня, над Новосибирском заметили солнечное гало. Фото очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— В небе над Новосибирском красуется солнечное гало с отчетливым кольцом, — написал автор поста.
Как рассказал НГС астроном Олег Кашин, гало считается зимним явлением и появляется из-за морозов. В редких случаях гало бывает и в другие времена года.
— Дело в оптических свойствах среды, через которую проходит свет с дальнейшим визуальным эффектом. Природа этого явления и зимнего гало разная, а оптическое проявление схожее, — рассказал астроном Олег Кашин.
Как мы писали ранее, гало может появляться из-за грязного воздуха. По данным «Яндекса», уровень загрязнения в атмосфере держится на среднем уровне.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске. В городе ожидается незначительное похолодание до +18 градусов, специалисты прогнозируют облачную погоду.