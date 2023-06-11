Тепло и облачно: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске

После жаркой недели в Новосибирске установится умеренно теплая погода. В городе ожидается незначительное похолодание до +18 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду. Редакция НГС проанализировала данные двух погодных сервисов.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью
Теплая погода вернется в Новосибирске с четверга,
Как сообщает сервис Gismeteo, днем
Ранее стало известно, какая погода ожидается в Новосибирске в июне. Синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, солнечных дней будет совсем немного.