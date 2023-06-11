Тепло и облачно: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске

По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 12 июня в Новосибирске составит +10 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Во вторник, 13 июня , синоптики днем прогнозируют похолодание до +18 градусов, ожидается небольшой дождь. 14 июня дневная температура воздуха также не поднимется выше +18 градусов.