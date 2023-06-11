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Тепло и облачно: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске

Всю неделю в городе будет облачно с прояснениями

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Редакция НГС проанализировала данные двух погодных сервисов

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После жаркой недели в Новосибирске установится умеренно теплая погода. В городе ожидается незначительное похолодание до +18 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду. Редакция НГС проанализировала данные двух погодных сервисов.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 12 июня в Новосибирске составит +10 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Во вторник, 13 июня, синоптики днем прогнозируют похолодание до +18 градусов, ожидается небольшой дождь. 14 июня дневная температура воздуха также не поднимется выше +18 градусов.

Как сообщает «Яндекс.Погода», теплая погода вернется в Новосибирске с четверга, <nobr class="_">15 июня</nobr>

Как сообщает «Яндекс.Погода», теплая погода вернется в Новосибирске с четверга, 15 июня

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Теплая погода вернется в Новосибирске с четверга, 15 июня. Так, дневная температура воздуха в Новосибирске 15 и 16 июня составит +23 градуса, 17 июня столбик термометра будет держаться на отметке +24 градуса. В воскресенье, 18 июня, температура воздуха составит +23 градуса.

По информации сервиса Gismeteo, в городе будет облачно, осадков, кроме как в субботу, можно не ждать

По информации сервиса Gismeteo, в городе будет облачно, осадков, кроме как в субботу, можно не ждать

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Как сообщает сервис Gismeteo, днем 12 июня температура воздуха составит +25 градусов, 13 июня столбик термометра будет держаться на отметке +18 градусов. В среду, 14 июня, воздух прогреется до +19 градусов, 15 июня — 23 градусов тепла. В пятницу, 16 июня, дневная температура воздуха составит +24 градуса, в субботу — +21 градус, в воскресенье — 20 градусов тепла. В городе будет облачно, осадков, кроме как в субботу, можно не ждать.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Новосибирске в июне. Синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, солнечных дней будет совсем немного.

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