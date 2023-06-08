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Как проходит последний день жары в Новосибирске — в режиме онлайн следим за городом

Присылайте нам свои фото, видео и советы — как легче перенести жару

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Официально новосибирские пляжи еще не открыты и купаться там нельзя

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По прогнозам синоптиков, 8 июня — последний день аномальной жары в Новосибирске. Уже завтра температура должна опуститься до +28. Но пока в городе жарко и солнечно, а новосибирцы из последних сил справляются со свалившимся на них летом.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе в эти непростые дни — присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции.

Маша Вьюн

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Прогноз погоды Западно-Сибирского гидрометцентра.

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Маша Вьюн

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В такую жару новосибирцы продолжают жаловаться на отключения воды. Такие сообщения пришли из чатсного сектора в Ленинском районе:

— Жителям частного сектора по улицам Озёрная, Плахотного, Хасановская в самый жаркий по прогнозу синоптиков день полностью отключили воду, — написал читатель Алексей.

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Маша Вьюн

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В такую погоду многим хочется на пляж, но пока это опасно для жизни. Официально купальный сезон в Новосибирской области еще не открыт. Оборудованные пляжи до 15 июня не будут работать.

— Из-за жары в +35 градусов некоторые новосибирцы на свой риск идут в воду, которая еще не прогрелась до нужной температуры. Спасатели настоятельно рекомендуют не подвергать свою жизнь опасности! — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Маша Вьюн

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Начнем с хороших новостей! Мучиться осталось немного: в ближайшие дни аномальная жара в Новосибирске начнет спадать. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что на юге Западной Сибири этим летом фиксируют температурные рекорды.

— В Томске, Новосибирске, Кемерове, Хакасии фиксируется температура плюс 35–36 градусов. Это рекордные значения за всё время наблюдения, — сказал Роман Вильфанд.

По его словам, 8 июня в регионах будут аномально высокие температуры, затем погода резко изменится.

— Холода не будет, но после такой тропической жары это будет впечатляюще, — сообщил он.

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