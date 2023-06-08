Как проходит последний день жары в Новосибирске — в режиме онлайн следим за городом

По прогнозам синоптиков, 8 июня — последний день аномальной жары в Новосибирске. Уже завтра температура должна опуститься до +28. Но пока в городе жарко и солнечно, а новосибирцы из последних сил справляются со свалившимся на них летом.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе в эти непростые дни — присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции.