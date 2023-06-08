Как проходит последний день жары в Новосибирске — в режиме онлайн следим за городом

Прогноз погоды Западно-Сибирского гидрометцентра.
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В такую жару новосибирцы продолжают жаловаться на отключения воды. Такие сообщения пришли из чатсного сектора в Ленинском районе:
— Жителям частного сектора по улицам Озёрная, Плахотного, Хасановская в самый жаркий по прогнозу синоптиков день полностью отключили воду, — написал читатель Алексей.
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В такую погоду многим хочется на пляж, но пока это опасно для жизни. Официально купальный сезон в Новосибирской области еще не открыт. Оборудованные пляжи до 15 июня не будут работать.
— Из-за жары в +35 градусов некоторые новосибирцы на свой риск идут в воду, которая еще не прогрелась до нужной температуры. Спасатели настоятельно рекомендуют не подвергать свою жизнь опасности! — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Начнем с хороших новостей! Мучиться осталось немного: в ближайшие дни аномальная жара в Новосибирске начнет спадать. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он рассказал, что на юге Западной Сибири этим летом фиксируют температурные рекорды.
— В Томске, Новосибирске, Кемерове, Хакасии фиксируется температура плюс 35–36 градусов. Это рекордные значения за всё время наблюдения, — сказал Роман Вильфанд.
По его словам, 8 июня в регионах будут аномально высокие температуры, затем погода резко изменится.
— Холода не будет, но после такой тропической жары это будет впечатляюще, — сообщил он.
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