«Рекордные значения за всё время»: в Гидрометцентре рассказали, когда из Новосибирска уйдет жара

В ближайшие дни аномальная жара в Новосибирске начнет спадать. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он рассказал, что на юге Западной Сибири этим летом фиксируют температурные рекорды.
— В Томске, Новосибирске, Кемерове, Хакасии фиксируется температура плюс
По его словам, 8 июня в регионах будут аномально высокие температуры, затем погода резко изменится.
— Холода не будет, но после такой тропической жары это будет впечатляюще, — сообщил он.
По словам Вильфанда, самая необычная ситуация наблюдается в Иркутской области. Днем там жара до
В минувшее воскресенье, 4 июня, был побит столетний рекорд максимальной температуры в Новосибирске. До конца недели возможны и новые рекорды, считают синоптики.