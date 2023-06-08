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«Рекордные значения за всё время»: в Гидрометцентре рассказали, когда из Новосибирска уйдет жара

В регионе фиксируют новые температурные рекорды

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Самая необычная ситуация наблюдается в Иркутской области

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В ближайшие дни аномальная жара в Новосибирске начнет спадать. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что на юге Западной Сибири этим летом фиксируют температурные рекорды.

— В Томске, Новосибирске, Кемерове, Хакасии фиксируется температура плюс 35–36 градусов. Это рекордные значения за всё время наблюдения, — сказал Роман Вильфанд.

По его словам, 8 июня в регионах будут аномально высокие температуры, затем погода резко изменится.

— Холода не будет, но после такой тропической жары это будет впечатляюще, — сообщил он.

По словам Вильфанда, самая необычная ситуация наблюдается в Иркутской области. Днем там жара до +28... +31 градус, при этом на северо-востоке области заморозки до 3 градусов.

В минувшее воскресенье, 4 июня, был побит столетний рекорд максимальной температуры в Новосибирске. До конца недели возможны и новые рекорды, считают синоптики.

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