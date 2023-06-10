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Облачно, дожди и жара до +28 градусов: какая погода будет в Новосибирске в июне — сравниваем прогнозы

Синоптики прогнозируют стабильную температуру

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Насладиться солнечными днями в июне навряд ли получится, погода будет преимущественно облачная

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В июне в Новосибирске синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, солнечных дней будет совсем немного, а в самый теплый день температуре поднимется до +28 градусов. Аномальной жары, которая была в начале лета в оставшиеся дни в июне ждать не стоит. НГС изучил прогноз погоды трех сервисов на июнь и сравнил их.

По данным сайта «Яндекс.Погода», средняя температура в городе составит +22 ... +23 градуса. Холоднее всего будет 10 и 14 июня, в этот день температура опустится до +17 градусов и +18 градусов соответственно. В городе преимущественно будет облачно, синоптики не прогнозируют большое количество осадков, солнечных дней также будет мало. Середина и конец месяца почти не отличаются, температура ожидается стабильная.

В середине и конце июня будет стабильная погода

В середине и конце июня будет стабильная погода

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Сервис Gismeteo обещает минимальную дневную температуру также 10 и 14 июня, она опустится до +17 градусов и +19 соответственно. По данным синоптиков солнечных дней будет мало, а в конце месяца ожидают дожди в течение пяти дней. Самым теплым днем станет 19 июня, воздух прогреется до +28 градусов, но в то же время в эту дату ожидают дождь.

Сервис прогнозирует всего три солнечных дня

Сервис прогнозирует всего три солнечных дня

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На сайте World-weather считают, что в июне почти не будет дождей, вместо них почти все дни ожидают облачную погоду. Самым теплым днем станет 18 июня, температура поднимется до +27 градусов, а самыми холодными будут 10 и 25 июня, температура опустится до +13 градусов и +17 градусов соответственно. Середина и конец месяца также не отличаются, погода будет стабильной.

Сервис также отмечает, что температура в июне будет без резких перепадов

Сервис также отмечает, что температура в июне будет без резких перепадов

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Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на юге Западной Сибири этим летом фиксируют температурные рекорды, температура поднялась до плюс 35–36 градусов.

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