Облачно, дожди и жара до +28 градусов: какая погода будет в Новосибирске в июне — сравниваем прогнозы

В июне в Новосибирске синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, солнечных дней будет совсем немного, а в самый теплый день температуре поднимется до +28 градусов. Аномальной жары, которая была в начале лета в оставшиеся дни в июне ждать не стоит. НГС изучил прогноз погоды трех сервисов на июнь и сравнил их.
По данным сайта «Яндекс.Погода», средняя температура в городе составит +22 ... +23 градуса. Холоднее всего будет 10 и 14 июня, в этот день температура опустится до +17 градусов и +18 градусов соответственно. В городе преимущественно будет облачно, синоптики не прогнозируют большое количество осадков, солнечных дней также будет мало. Середина и конец месяца почти не отличаются, температура ожидается стабильная.
Сервис Gismeteo обещает минимальную дневную температуру также 10 и 14 июня, она опустится до +17 градусов и +19 соответственно. По данным синоптиков солнечных дней будет мало, а в конце месяца ожидают дожди в течение пяти дней. Самым теплым днем станет 19 июня, воздух прогреется до +28 градусов, но в то же время в эту дату ожидают дождь.
На сайте World-weather считают, что в июне почти не будет дождей, вместо них почти все дни ожидают облачную погоду. Самым теплым днем станет 18 июня, температура поднимется до +27 градусов, а самыми холодными будут 10 и 25 июня, температура опустится до +13 градусов и +17 градусов соответственно. Середина и конец месяца также не отличаются, погода будет стабильной.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на юге Западной Сибири этим летом фиксируют температурные рекорды, температура поднялась до плюс 35–36 градусов.