Облачно, дожди и жара до +28 градусов: какая погода будет в Новосибирске в июне — сравниваем прогнозы

В июне в Новосибирске синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, солнечных дней будет совсем немного, а в самый теплый день температуре поднимется до +28 градусов. Аномальной жары, которая была в начале лета в оставшиеся дни в июне ждать не стоит. НГС изучил прогноз погоды трех сервисов на июнь и сравнил их.