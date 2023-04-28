Некоммерческим организациям дадут бесплатную рекламу в интернете

Некоммерческие организации могут подать заявку на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете. Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил старт первой волны конкурсного отбора для НКО — победители смогут бесплатно разместить свою рекламу на интернет-площадках с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки. Среди таких площадок «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2ГИС, Авито, Ozon и другие.
— Заявочная кампания продлится до 9 июня, мы ожидаем большое количество социально значимых проектов со всей страны. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуем ознакомиться с документами, размещенными на сайте: положением о конкурсе, Также, мы планируем провести ряд обучающих вебинаров, в которых расскажем о том, как правильно заполнить заявку на конкурс и работать с визуальной составляющей, — рассказал заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков.
Заявки можно подать на сайте с 28 апреля по 9 июня включительно, итоги отбора будут подведены в августе 2023 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в сети с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Заявление можно подать по одной из 12 тематик, часть из которых была актуализирована по итогам специально проведенного социологического исследования. На конкурс ждут проекты, касающиеся оказания поддержки людям в трудной жизненной ситуации, семьям участников спецоперации на территории Украины, изменения отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, к проблемам пожилых людей и теме сиротства, развития волонтерства и другие.