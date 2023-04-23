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«Если не сделают операцию, лучше умереть»: как сложилась судьба сиамских близнецов Зиты и Гиты

За их жизнью в 90-х и нулевых следила вся страна

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Сиамские близнецы Зита и Гита появились на свет в 1991 году в небольшом селе в Киргизии. На двоих у них был один кишечник, один мочевой пузырь, одна матка и три ноги. Для семьи, в которой уже было двое совершенно здоровых детей, сросшиеся девочки стали ударом.

Как проходила операция и как сложилась жизнь сиамских близнецов — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— На какие-то доли секунды врач открыла пеленку и закрыла. Я лежала и не могла понять, что это такое, что я увидела, — вспоминает свое первое впечатление Зумрият Резаханова, мама девочек.

Сестер назвали Зита и Гита в честь героинь популярного тогда индийского фильма. Их мама пыталась найти врачей, чтобы девочек разделили, но за операцию никто не брался.

— Если не сделают операцию, лучше умереть, — молили сестры.

Рискнуть решились московские медики. Итог был непредсказуем — еще ни разу после подобной операции не выживали оба ребенка. В 2003 году провели уникальную операцию — девочки выжили, каждой досталось по половине тазового кольца, по одной ноге, третью — недоразвитую — ампутировали.

Судьба Зиты оказалась короче — девочка всегда была слабее сестры и умерла в 2015 году после продолжительной болезни. Теперь Гита осуществляет их общую мечту — учится на факультете теологии в исламском университете, сама преподает религию и арабский язык. В память о Зите мама близнецов открыла центр для детей-инвалидов.

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