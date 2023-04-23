«Если не сделают операцию, лучше умереть»: как сложилась судьба сиамских близнецов Зиты и Гиты

Судьба Зиты оказалась короче — девочка всегда была слабее сестры и умерла в 2015 году после продолжительной болезни. Теперь Гита осуществляет их общую мечту — учится на факультете теологии в исламском университете, сама преподает религию и арабский язык. В память о Зите мама близнецов открыла центр для детей-инвалидов.

