Дело Владимира Кара-Мурзы*. За что политика приговорили к 25 годам строгого режима?

Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Срок вынесли по совокупности статей: Кара-Мурзу* признали виновным в распространении фейков о российской армии, госизмене и в участии в деятельности нежелательной организации.
Как политика задержали? И в чем его обвинили изначально? Подробности громкого дела смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Политик находился в СИЗО с апреля 2022 года по обвинению в распространении «фейков». Следствие считает, что Кара-Мурза* сообщил ложную информацию о специальной военной операции во время своего выступления в Палате представителей штата Аризона в США.
Позже его обвинили по делу о «нежелательной» организации, а затем предъявили обвинение в госизмене.
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25 лет — максимальный срок, который можно запросить по этим статьям для ранее не судимого человека. Владимир Кара-Мурза* не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.
* Признан иноагентом в РФ.