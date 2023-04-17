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Спецоперация на Украине

Дело Владимира Кара-Мурзы*. За что политика приговорили к 25 годам строгого режима?

Коротко рассказываем всё, что известно о громком судебном процессе

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Видео: Городские порталы

Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Срок вынесли по совокупности статей: Кара-Мурзу* признали виновным в распространении фейков о российской армии, госизмене и в участии в деятельности нежелательной организации.

Как политика задержали? И в чем его обвинили изначально? Подробности громкого дела смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Политик находился в СИЗО с апреля 2022 года по обвинению в распространении «фейков». Следствие считает, что Кара-Мурза* сообщил ложную информацию о специальной военной операции во время своего выступления в Палате представителей штата Аризона в США.

Позже его обвинили по делу о «нежелательной» организации, а затем предъявили обвинение в госизмене.

новость из сюжета

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25 лет — максимальный срок, который можно запросить по этим статьям для ранее не судимого человека. Владимир Кара-Мурза* не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

* Признан иноагентом в РФ.

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