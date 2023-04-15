Путин сократил сроки признания участников спецоперации пропавшими и погибшими: новости СВО за 14 апреля

Тихоокеанский флот привели в высшую степень боеготовности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках этой проверки флот поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.



Основная цель проверки — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Планируется, что флот выпустит ракеты для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, кроме того, будет задействована дальняя авиация.

