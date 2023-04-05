«Не верится, что это происходит в Америке»: нью-йоркский суд арестовал Дональда Трампа

Бывшего президента Дональда Трампа арестовал нью-йоркский суд, сообщает телеканал СNN. В соответствии с американской юридической процедурой он будет под арестом до выдвижения ему обвинений.
Дело против политика связано с предполагаемой выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании в 2016 году за ее молчание о романе с Трампом. Об этом случае рассказал экс-адвокат бывшего президента Майкл Коэн. Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. Помимо этого, прокуратура Манхэттена вменяет ему более 30 эпизодов, связанных с мошенничеством в деловой сфере.
— Не верится, что это происходит в Америке, — написал политик соцсетях.
По законодательству Нью-Йорка за такое правонарушение Трампу может грозить до 4 лет тюрьмы.