«У нас своя банда». Интервью с бойцом отряда БАРС — о субординации и больших зарплатах

Как Виталий попал в БАРС, а потом оказался в розыске

— Я состою в БАРСе. На самом деле очень много военных компаний в России, просто мало кто о них знает. Есть «Пламя», есть «Осетия», есть «Ахмат».

— Вы считаете себя добровольцем или позиционируете иначе?



— Ну как вам сказать... Я работаю в подразделении БАРС, но курирует нас одна крупная контора. И эта контора нам платит: обеспечивает полностью, одевает, обувает, амуницию покупает, насколько это возможно. С этой конторой у нас выходит зарплата 360 тысяч рублей в месяц. Неплохо, да, но бывает так, что эти деньги становятся не нужны. Буквально три дня назад моему товарищу попал осколок под лопатку. Сейчас его отправили в капсуле жизни в госпиталь в Москву. Вот так вот, довольно специфическая работа [у нас].

