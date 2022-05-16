Улететь не туда или перенести отдых: что делать, если ваш тур отменили
Разобрались, как лучше туристам поступить с отмененной поездкой
С конца февраля из-за спецоперации на Украине практически все страны Европы отменили авиасообщение с Россией и начали изымать свои лизинговые самолеты. В свою очередь, власти РФ приняли ответные меры по отношению к «недружественным странам». Естественно, это сказалось на туристах — у многих отменились запланированные туры. Разобрались, как лучше поступить в таком случае: сразу требовать возврата денег или рассмотреть другие варианты.
Переноси, но плати еще
Сразу после того как возникли риски задержки, отмены и переносов рейсов российских авиакомпаний, Ростуризм выпустил рекомендации для туроператоров. В частности, им посоветовали отправлять за рубеж лишь туры на самолетах авиакомпаний, не затронутых ограничениями. В связи с этими ограничениями туристы могли сделать следующее:
- перенести поездку на любые удобные даты в течение года (с возможностью выбора другого направления);
- заменить авиаперевозчика (если есть необходимость и возможность у туроператора);
- подобрать другое решение, учитывающее интересы обеих сторон.
В чём же заключается другое решение? Позднее в Ростуризме дали ответ на этот вопрос. Если предложенные варианты замены не устраивают туриста, можно оформить возврат денег. Правда, в этом случае вернуться может гораздо меньше, чем пришлось заплатить по договору: всё объясняется тем, что туроператоры уже могли понести определенные расходы.
Также в Ростуризме сообщили, что при выборе другого направления нужно будет доплатить — это связано с изменившимися условиями перевозки.
— Многие приобретенные турпродукты изначально предусматривали перевозку российскими чартерными авиалиниями, перелет которыми сейчас невозможен из-за санкций. Перевозка в уже приобретенном турпродукте выросла в цене, так как бюджетные рейсы российских авиалиний вынужденно пришлось заменить на регулярные рейсы зарубежных авиалиний. В связи с частичным закрытием неба увеличились протяженность маршрутов и время перелетов — всё это также влияет на конечную стоимость перелета, — пояснили в пресс-службе Ростуризма.
Как лучше поступить?
Насколько законно требовать доплату за изменение направления тура? По словам юриста компании «Бенефактум» Артема Страшнова, туроператор вправе сделать это в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса. По этой статье договор можно изменить при «существенном изменении обстоятельств». К ним в данном случае относится непредвиденный рост транспортных тарифов.
— Есть основания менять цены даже по оплаченным турам. А если оператор предлагает другое направление, это вообще изменение условий договора, и оно производится только по согласованию сторон. Естественно, в таком случае цена тоже может измениться, и право потребителя — либо согласиться на изменение направления или цены, либо отказаться, — пояснил юрист.
Если же туриста не устраивают предложенные направления, есть два варианта: либо вернуть деньги за тур, либо оставить их на депозите, чтобы в будущем расплатиться за другую поездку. Какой из этих вариантов выбрать — решать вам.
СЮЖЕТ
— Нужно разбираться в каждом отдельном случае. Целесообразно уточнить у оператора, какие траты уже произвели по вашей путевке. При отказе от договора и требования вернуть деньги оператор вправе удержать эти средства. Если оператор потратил уже значительную для вас сумму, то отказываться от тура — не лучшая идея, деньги просто сгорят. Чем больше прошло времени с даты заключения договора, тем больше вероятность, что оператор уже провел все необходимые траты. Поэтому вопрос лучше не откладывать в долгий ящик, — заключил Артем Страшнов.
В случае, если туроператор отказывается возвращать деньги, действовать нужно следующим образом:
- написать и отправить претензию оператору с требованием вернуть деньги;
- обратиться в суд, если ответа нет более 10 дней;
- параллельно можно обратиться в Роспотребнадзор.
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