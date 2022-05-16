Улететь не туда или перенести отдых: что делать, если ваш тур отменили

Также в Ростуризме сообщили, что при выборе другого направления нужно будет доплатить — это связано с изменившимися условиями перевозки.

— Многие приобретенные турпродукты изначально предусматривали перевозку российскими чартерными авиалиниями, перелет которыми сейчас невозможен из-за санкций. Перевозка в уже приобретенном турпродукте выросла в цене, так как бюджетные рейсы российских авиалиний вынужденно пришлось заменить на регулярные рейсы зарубежных авиалиний. В связи с частичным закрытием неба увеличились протяженность маршрутов и время перелетов — всё это также влияет на конечную стоимость перелета, — пояснили в пресс-службе Ростуризма.