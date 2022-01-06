Что, опять Олимпиада?! 32 события 2022 года, которые нельзя пропустить

В начале года многие строят планы и обещают себе ничего не пропускать, наполняя дни яркими событиями. Не будем исключением, ведь 2022 год анонсирует нам много интересного. Похоже, что кинорынок и рынок гаджетов отходят от пандемии и готовы завалить нас обещанными премьерами. А крупных спортивных ивентов ожидается столько, что можно не вылезать из спортбара или не отлипать от экрана телевизора. Что ж, обо всем по порядку.

Спортивное

Не успели мы нарадоваться за наших спортсменов на летней Олимпиаде, как начинается зимняя Олимпиада. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Наша сборная вновь будет выступать под нейтральным флагом (всё это из-за допингового скандала 2014 года, подробности этой истории читайте здесь).

