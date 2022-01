Что, опять Олимпиада?! 32 события 2022 года, которые нельзя пропустить

В России день выборов традиционно пройдет осенью. Единый день голосования выпадает на 11 сентября. 14 субъектов Федерации выберут себе губернаторов — это Владимирская, Тамбовская, Ярославская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Томская, Саратовская и Свердловская области, Бурятия, Карелия, Удмуртия и Марий Эл. Парламент Адыгеи в этот день выберет главу республики. Выборы в местные думы и законодательные собрания пройдут в Алании, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Довыборы в городские советы также ждут Омск, Ярославль, Владивосток, Киров, Барнаул и другие города.

Музыкальное

Какой новый год без музыки! И 2022-й, похоже, сделает всё, чтобы даже у самого трепетного меломана свело олдскулы. В феврале старички из Scorpions готовятся выпустить девятнадцатый студийный альбом Rock Believer. Red Hot Chili Peppers анонсировали альбом в первой половине 2022 года — до старта июньского мирового турне. Подробности пластинки держатся в секрете. Группа Placebo раскрыла название альбома, который выйдет в марте — Never Let Me Go. Известно, что на пластинке будет 13 треков, услышать их вживую в России можно будет 19 июня на фестивале Park Live в Москве (если, опять же, коронавирус не сорвет планы).