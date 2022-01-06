Что, опять Олимпиада?! 32 события 2022 года, которые нельзя пропустить

В начале года многие строят планы и обещают себе ничего не пропускать, наполняя дни яркими событиями. Не будем исключением, ведь 2022 год анонсирует нам много интересного. Похоже, что кинорынок и рынок гаджетов отходят от пандемии и готовы завалить нас обещанными премьерами. А крупных спортивных ивентов ожидается столько, что можно не вылезать из спортбара или не отлипать от экрана телевизора. Что ж, обо всем по порядку.
Спортивное
Не успели мы нарадоваться за наших спортсменов на летней Олимпиаде, как начинается зимняя Олимпиада. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Наша сборная вновь будет выступать под нейтральным флагом (всё это из-за допингового скандала 2014 года, подробности этой истории читайте здесь).
Обещают, что российская делегация в Пекине будет одной из самых представительных, в ее состав войдут больше 450 человек. На церемонии открытия Игр будет лично присутствовать Владимир Путин. Сильнейшие спортсмены мира сразятся в таких дисциплинах, как биатлон, бобслей, скелетон, лыжные гонки, сноуборд, фристайл, конькобежный спорт и фигурное катание, хоккей, керлинг, шорт-трек и санный спорт.
Однако до Китая на Олимпиаду доедут не все: из-за коронавируса выступать на Играх отказались игроки НХЛ, ранее дипломатический бойкот Играм объявили представители США, Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Австрии и других стран (это, впрочем, не мешает присутствию на Олимпиаде спортсменов этих сборных — не едут лишь официальные представители).
Для фанатов хоккея праздник продолжится весной: с 13 по 29 мая в Финляндии пройдет юбилейный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Игры запланированы сразу на двух стадионах — в Хельсинки и Тампере. Сборная России, которая из-за допингового скандала не может выступать под триколором, в турнирной таблице представлена как ОКР. Вместе с командами из Канады, Германии, Швейцарии она будет играть в группе А.
По данным на июнь 2021 года, российская хоккейная сборная находится на третьем месте рейтинга Международной федерации по хоккею на льду. Прошлый чемпионат для парней был не самым удачным: в четвертьфинале наша команда проиграла нынешнему чемпиону — сборной Канады.
Какой 2022 год без праздника футбола? Правда, фанатам придется потрепать себе нервы в течение года. Чемпионат мира по футболу — 2022 начнется осенью, в марте у российской сборной должны пройти матчи за выход из группы. Вообще-то, мы рассчитывали выйти еще в ноябре 2021-го, но тогда в игре с хорватами Федор Кудряшов забил в свои же ворота. Если всё сложится, российская сборная отправится на мундиаль в жаркий Катар. Игры чемпионата пройдут с 21 ноября по 18 декабря.
Политическое
На международной политической арене одно из главных событий пройдет весной: Франция выберет нового президента. Выборы назначены на 10 апреля, если понадобится второй тур, он пройдет спустя две недели. О своем участии в выборах заявили уже 13 французских политиков. Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон возглавил страну весной 2017 года, однако в списках кандидатов его нет. В конце 2021 года в интервью телеканалу TF1 он заявил, что пока не готов объявить такое решение — это, по словам Макрона, может помешать ему принимать необходимые решения вплоть до выборов.
В России день выборов традиционно пройдет осенью. Единый день голосования выпадает на 11 сентября. 14 субъектов Федерации выберут себе губернаторов — это Владимирская, Тамбовская, Ярославская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Томская, Саратовская и Свердловская области, Бурятия, Карелия, Удмуртия и Марий Эл. Парламент Адыгеи в этот день выберет главу республики. Выборы в местные думы и законодательные собрания пройдут в Алании, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Довыборы в городские советы также ждут Омск, Ярославль, Владивосток, Киров, Барнаул и другие города.
Музыкальное
Какой новый год без музыки! И 2022-й, похоже, сделает всё, чтобы даже у самого трепетного меломана свело олдскулы. В феврале старички из Scorpions готовятся выпустить девятнадцатый студийный альбом Rock Believer. Red Hot Chili Peppers анонсировали альбом в первой половине 2022 года — до старта июньского мирового турне. Подробности пластинки держатся в секрете. Группа Placebo раскрыла название альбома, который выйдет в марте — Never Let Me Go. Известно, что на пластинке будет 13 треков, услышать их вживую в России можно будет 19 июня на фестивале Park Live в Москве (если, опять же, коронавирус не сорвет планы).
Еще одна ожидаемая премьера — альбом Джанет Джексон Black Diamond, который певица анонсировала еще до пандемии. Предыдущий альбом младшей сестры Майкла Джексона выходил аж в 2015 году и возглавил американские чарты. Ждем от нового альбома как минимум того же.
Альбомы обещали выпустить «Аквариум» и «Би-2», но пока оба события без точных дат.
Фанатам поп-музыки стоит ждать весны: с 10 по 14 мая в Турине пройдет 66-й конкурс «Евровидение». Кто представит Россию — пока загадка. Напомним, в прошлом году от нашей страны выступала Манижа, она заняла девятое место. Ну а если вы давно не танцевали под «Русскую женщину» — устройте трехминутную музыкальную паузу прямо сейчас.
Эпохальное
Возможностей полетать по России за дешево в новом году будет больше: с весны планирует запуститься лоукостер от S7. Бюджетный перевозчик называет себя Citrus, самолеты будут базироваться в Казани и Омске. Продажи билетов откроются с 1 апреля 2022 года. Сетка маршрутов еще в разработке, от нее будет зависеть стоимость билетов.
Citrus планирует перевозить 7,8 миллиона человек в год, это будут межрегиональные перелеты, минуя Москву и Санкт-Петербург, сообщал ранее РБК. До сих пор в России работал лишь один лоукостер — «Победа», входящая в группу компаний «Аэрофлот».
15 июня 2022 года станет последним днем поддержки интернет-браузера Internet Explorer 11 для некоторых версий операционной системы Windows 10 — об этом официально объявили в Microsoft. Вместо него компания будет развивать браузер Microsoft Edge, выпущенный в 2015 году. В последние годы Internet Explorer продолжал работать в системе ОС для обеспечения совместимости корпоративных приложений, но теперь Microsoft решила отказаться от его поддержки окончательно.
В это же время королева Елизавета II отметит платиновый юбилей (70 лет) пребывания на престоле. Она взошла на него 6 февраля 1952 года, и если останется на троне до февраля 2022 года, то станет первым британским монархом, дожившим до платинового юбилея.
По такому случаю британские власти запланировали государственные выходные. Военным и чиновникам вручат платиновые награды, а британцам покажут зрелищное шоу. Самой королеве в апреле исполнится 96 лет, в прошлом году она похоронила мужа — принца Филиппа.
Кинопремьерное
Год начался с возвращения «Гарри Поттера»: к 20-летию выпуска самой волшебной франшизы в мире создатели вернули в Хогвартс любимых героев. Если вы еще не посмотрели на повзрослевших Гарри, Рона и Гермиону, у вас есть половина январских каникул.
Весной в кино стоит заглянуть на классику от Педро Альмодовара. «Параллельные матери» — история о женщинах разных судеб, которых объединяет незапланированная беременность. Поклонникам «Дома Gucci» стоит присмотреться к французской комедийной драме «От кутюр», которая выходит в прокат в начале марта. Фильм повествует о швее модного дома Dior, которая берет под опеку уличную воровку. Драматичный сюжет и красивая картинка — вот что обещают создатели.
Для любителей супергероев — еще один эпизод «Бэтмена»: на этот раз герою придется разобраться с коррупцией Готэма и серийным убийцей Загадочником.
В конце марта на экраны выходит приключенческая комедия «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом в главных ролях. Апрель начнется с очередных «Фантастических тварей», к сценарию приложила руку Джоан Роулинг, а главные роли сыграли Мадс Миккельсен и Джуд Лоу.
Летом пойдем в кино на «Мир Юрского периода: Господство» — это новая история из жизни динозавров и людей по версии Колина Треворроу. В июле премьера еще одного супергеройского боевика — «Тор: Любовь и гром». Главную роль исполнил Крис Хемсворт, ему помогали Тесса Томпсон, Натали Портман, Кристиан Бейл и Вин Дизель.
В списке осенних кинопремьер — седьмая «Миссия невыполнима», мультипликационный «Человек паук: Через вселенные 2», «Флэш» с Беном Аффлеком. Под занавес 2022 года второго «Аватара» покажет Джеймс Кемерон, а его тезка Джеймс Ван представит на суд зрителей второго «Аквамена».
Технологичное
Не останемся без новых гаджетов в 2022 году, тем более мировая пресса предсказывает рынку смартфонов полное восстановление после кризиса пандемии. Xiaomi запустит в продажу модели 12 и 12 Pro с процессором нового поколения Snapdragon 8 Gen 1, ждем Huawei P60 Pro с камерой нового поколения. Ждем релиза серии Samsung Galaxy S22, в которую войдут сразу три гаджета. Компания также готовится показать римейки на телефоны-раскладушки. Apple готовит сразу пять смартфонов, среди которых четырнадцатый iPhone и обновленный iPhone SE. Прошлой осенью «яблочники» представили iPhone 13, главной фишкой которого стала камера с киноэффектами.
Это далеко не все премьеры и события, которые ждут нас в новом году. Надеемся, что год будет ярким и хотя бы чуть-чуть легче предыдущего. На каникулах обязательно почитайте наш традиционный обзор свежих законов и дайджест изменений в жизни автомобилистов.