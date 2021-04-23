Отпуск в пандемию: правила въезда в Грузию в 2021 году

Грузия — страна гостеприимная, там не знаешь, что захочешь сначала: шашлык или вино, а может быть, всё сразу. Туристы ценят ее не только за кухню, но и за живописные леса, горы, чистые пляжи и минеральные источники.
Как лететь
Власти Грузии отменили большинство коронавирусных ограничений в феврале
Виза
Всем гражданам СНГ нужен только действующий заграничный паспорт, виза не требуется.
ПЦР-тест
При въезде в Грузию необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за
Помните, что с
Справка о вакцинации
СЮЖЕТ
Без справки о вакцинации в страну могут въехать только граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Остальным, в том числе гражданам России, обязательна справка о полном курсе вакцинации.
Декларация о здоровье
Не нужна.
Страховка
Необязательно.
Ограничения
В Грузии сохраняется масочный режим и комендантский час