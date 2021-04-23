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Отпуск в пандемию: правила въезда в Грузию в 2021 году

Прямых рейсов с Грузией у России нет с 2019 года, но страна принимает туристов

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Добираться до Грузии российским путешественникам придется через третьи страны

Добираться до Грузии российским путешественникам придется через третьи страны

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Грузия — страна гостеприимная, там не знаешь, что захочешь сначала: шашлык или вино, а может быть, всё сразу. Туристы ценят ее не только за кухню, но и за живописные леса, горы, чистые пляжи и минеральные источники.

Как лететь

Власти Грузии отменили большинство коронавирусных ограничений в феврале 2021 года — российским туристам в страну можно, однако прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет. Попасть можно через третьи страны: Белоруссию, Армению, Латвию и другие. В каждом случае стоит уточнять условия пересадки отдельно.

Виза

Всем гражданам СНГ нужен только действующий заграничный паспорт, виза не требуется.

ПЦР-тест

При въезде в Грузию необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

Помните, что с 1 мая 2021 года по возвращении в Россию туристы должны сдать два ПЦР-теста.

Справка о вакцинации

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Без справки о вакцинации в страну могут въехать только граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Остальным, в том числе гражданам России, обязательна справка о полном курсе вакцинации.

Декларация о здоровье

Не нужна.

Страховка

Необязательно.

Ограничения

В Грузии сохраняется масочный режим и комендантский час с 21:00 до 05:00.

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Грузияпутешествиятуризмпандемия коронавируса
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