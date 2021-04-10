Новосибирец успешно сыграл в программе «Слабое звено», но не дошел до финала из-за других участников

Новосибирец Яков Шерешевский оказался сильным игроком программы «Слабое звено», правда, не дошел до финала из-за того, что другие участники побоялись сразиться с ним.

Яков Шерешевский — организатор интеллектуальных игр, ему 28 лет. В первом раунде он ни разу не ошибся, отвечая на три вопроса, как и еще одна участница, и оказался одним из самых сильных игроков.