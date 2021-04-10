Новосибирец успешно сыграл в программе «Слабое звено», но не дошел до финала из-за других участников

Новосибирец успешно сыграл в программе «Слабое звено»
Новосибирец Яков Шерешевский оказался сильным игроком программы «Слабое звено», правда, не дошел до финала из-за того, что другие участники побоялись сразиться с ним.
Яков Шерешевский — организатор интеллектуальных игр, ему 28 лет. В первом раунде он ни разу не ошибся, отвечая на три вопроса, как и еще одна участница, и оказался одним из самых сильных игроков.
— Чей мозг напоминает пыльные антресоли? — спросила ведущая Мария Киселёва после второго раунда.
Во втором и третьем раунде Яков сыграл не так блестяще, как в предыдущем, но всё равно хорошо.
В четвертом раунде Яков оказался самым сильным звеном: он дал четыре правильных ответа. В пятом раунде он ошибся один раз.
В шестом раунде Мария Киселёва отметила, что сначала члены команды выгнали самого сильного игрока, а потом профессионала — Якова. Его выгнали за один шаг до финала, хотя он хорошо играл. Одна участница боялась остаться с Яковом в финале.
Сам Яков Шерешевский подтвердил журналисту НГС участие в этой программе, но обещал прокомментировать всё позже.
Ранее мы рассказывали, как другому новосибирцу удалось выиграть в «Слабом звене» три раза.