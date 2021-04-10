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Новосибирец успешно сыграл в программе «Слабое звено», но не дошел до финала из-за других участников

Участники побоялись остаться с таким сильным игроком в финале

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В Новосибирске Яков участвует в интеллектуальных играх и проводит их&nbsp;

В Новосибирске Яков участвует в интеллектуальных играх и проводит их 

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Новосибирец успешно сыграл в программе «Слабое звено»

Новосибирец Яков Шерешевский оказался сильным игроком программы «Слабое звено», правда, не дошел до финала из-за того, что другие участники побоялись сразиться с ним.

Яков Шерешевский — организатор интеллектуальных игр, ему 28 лет. В первом раунде он ни разу не ошибся, отвечая на три вопроса, как и еще одна участница, и оказался одним из самых сильных игроков.

В программе участвовали восемь человек

В программе участвовали восемь человек

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— Чей мозг напоминает пыльные антресоли? — спросила ведущая Мария Киселёва после второго раунда.


Во втором и третьем раунде Яков сыграл не так блестяще, как в предыдущем, но всё равно хорошо.

Яков был сильным игроком&nbsp;

Яков был сильным игроком 

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В четвертом раунде Яков оказался самым сильным звеном: он дал четыре правильных ответа. В пятом раунде он ошибся один раз.

В шестом раунде Мария Киселёва отметила, что сначала члены команды выгнали самого сильного игрока, а потом профессионала — Якова. Его выгнали за один шаг до финала, хотя он хорошо играл. Одна участница боялась остаться с Яковом в финале.

Сам Яков Шерешевский подтвердил журналисту НГС участие в этой программе, но обещал прокомментировать всё позже.

Ранее мы рассказывали, как другому новосибирцу удалось выиграть в «Слабом звене» три раза.

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«Слабое звено»играинтеллектуальная играшоу
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