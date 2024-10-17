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Мочищенское шоссе сковала огромная пробка

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Дороги и транспорт «У кого есть биотуалет?»: многокилометровая пробка собралась на Мочищенском шоссе вечером 17 октября

«У кого есть биотуалет?»: многокилометровая пробка собралась на Мочищенском шоссе вечером 17 октября

Затор образовался из-за ремонта дороги

2 224
16 комментариев

Движение затруднено уже больше пяти часов

На Мочищенском шоссе в Новосибирске идет ремонт дороги. Из-за этого от Красного проспекта до поворота на 1-е Мочищенское шоссе образовалась большая пробка. Судя по комментариям пользователей 2ГИС, затор образовался еще с 16 часов.

Горожане недоумевают, почему работы ведут не ночью

Новосибирцы, которым пришлось стоять в пробке, развлекаются в комментариях в сервисе 2ГИС.

— Продам КИА спортедж, 2020 год. В начале пробки, — отчаялся в ожидании проезда Артём.

— Зачем я начал эти дороги делать? — иронизирует пользователь под ником Анатолий Локоть.

— Вау-вау, пешеходы полегче, куда так лететь, — завидует пешеходам новосибирец Максим.

— У кого есть биотуалет? — пытается решить деликатный вопрос Светлана.

— Выйду замуж, — пишет Анастасия.

— Стоит. Всё стоит. Это хорошо, когда стоит. Иван, 70 лет, — шутит анонимный новосибирец.

Другие же горожане воздерживаются от шуток и недоумевают, почему ремонт делают не ночью.

— Вы что издеваетесь над людьми?! 1,5 часа от Аэропорта до Малой медведицы! Ночью катать надо! — написал один из возмущенных комментаторов.

— Ночью ж нельзя. Спят работнички, — ответил другой пользователь.

Ранее перед концертом Полины Гагариной дорогу к новому ЛДС сковали пробки.

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Пробки Затор Ремонт дорог Новосибирск
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Комментарии
16
fin
1 час
Куда там можно ехать в это время, дачный сезон закрыт. Только в котеджные поселки "десять минут до площади калинина" В реально в это поверили?
Zemb
1 час
а зачем покупать элитное жилье "5 минут от метро" после просмотра рекламы на этом сайте....Хбз где... а работать на левом берегу или Первомайке?
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