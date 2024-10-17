«У кого есть биотуалет?»: многокилометровая пробка собралась на Мочищенском шоссе вечером 17 октября

На Мочищенском шоссе в Новосибирске идет ремонт дороги. Из-за этого от Красного проспекта до поворота на 1-е Мочищенское шоссе образовалась большая пробка. Судя по комментариям пользователей 2ГИС, затор образовался еще с 16 часов.
Новосибирцы, которым пришлось стоять в пробке, развлекаются в комментариях в сервисе 2ГИС.
— Продам КИА спортедж, 2020 год. В начале пробки, — отчаялся в ожидании проезда Артём.
— Зачем я начал эти дороги делать? — иронизирует пользователь под ником Анатолий Локоть.
— Вау-вау, пешеходы полегче, куда так лететь, — завидует пешеходам новосибирец Максим.
— У кого есть биотуалет? — пытается решить деликатный вопрос Светлана.
— Выйду замуж, — пишет Анастасия.
— Стоит. Всё стоит. Это хорошо, когда стоит. Иван, 70 лет, — шутит анонимный новосибирец.
Другие же горожане воздерживаются от шуток и недоумевают, почему ремонт делают не ночью.
— Вы что издеваетесь над людьми?! 1,5 часа от Аэропорта до Малой медведицы! Ночью катать надо! — написал один из возмущенных комментаторов.
— Ночью ж нельзя. Спят работнички, — ответил другой пользователь.
Ранее перед концертом Полины Гагариной дорогу к новому ЛДС сковали пробки.