«У кого есть биотуалет?»: многокилометровая пробка собралась на Мочищенском шоссе вечером 17 октября

Движение затруднено уже больше пяти часов Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











На Мочищенском шоссе в Новосибирске идет ремонт дороги. Из-за этого от Красного проспекта до поворота на 1-е Мочищенское шоссе образовалась большая пробка. Судя по комментариям пользователей 2ГИС, затор образовался еще с 16 часов.

Горожане недоумевают, почему работы ведут не ночью Источник: 2ГИС











Новосибирцы, которым пришлось стоять в пробке, развлекаются в комментариях в сервисе 2ГИС.

— Продам КИА спортедж, 2020 год. В начале пробки, — отчаялся в ожидании проезда Артём.

— Зачем я начал эти дороги делать? — иронизирует пользователь под ником Анатолий Локоть.

— Вау-вау, пешеходы полегче, куда так лететь, — завидует пешеходам новосибирец Максим.

— У кого есть биотуалет? — пытается решить деликатный вопрос Светлана.

— Выйду замуж, — пишет Анастасия.

— Стоит. Всё стоит. Это хорошо, когда стоит. Иван, 70 лет, — шутит анонимный новосибирец.

Другие же горожане воздерживаются от шуток и недоумевают, почему ремонт делают не ночью.

— Вы что издеваетесь над людьми?! 1,5 часа от Аэропорта до Малой медведицы! Ночью катать надо! — написал один из возмущенных комментаторов.

— Ночью ж нельзя. Спят работнички, — ответил другой пользователь.