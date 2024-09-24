Столб упал на дорогу на улице Большой в Новосибирске — движение почти парализовано

О пострадавших среди людей не сообщается Источник: Серега Г / 2gis.ru











Столб упал на дорогу на улице Большой в Новосибирске сегодня, 24 сентября, рано утром. Первые сообщения от пользователей сервиса 2ГИС появились около 07:00. Сейчас на участке дороги затруднено движение.

Столб полностью перекрыл одну из полос. Водители вынуждены объезжать препятствие по обочине. По данным сервиса, на проблемном участке собралась почти глухая пробка.

Очевидцы не сообщают о пострадавших среди людей и поврежденных машинах.

Движение затруднено почти на всей улице Источник: 2gis.ru











Объехать пробку на Большой сейчас затруднительно, потому что затор образовался и на улице Станционной.