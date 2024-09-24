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Дороги и транспорт Столб упал на дорогу на улице Большой в Новосибирске — движение почти парализовано

Столб упал на дорогу на улице Большой в Новосибирске — движение почти парализовано

Собралась огромная пробка

2 482
13 комментариев

О пострадавших среди людей не сообщается

Столб упал на дорогу на улице Большой в Новосибирске сегодня, 24 сентября, рано утром. Первые сообщения от пользователей сервиса 2ГИС появились около 07:00. Сейчас на участке дороги затруднено движение.

Столб полностью перекрыл одну из полос. Водители вынуждены объезжать препятствие по обочине. По данным сервиса, на проблемном участке собралась почти глухая пробка.

Очевидцы не сообщают о пострадавших среди людей и поврежденных машинах.

Движение затруднено почти на всей улице

Объехать пробку на Большой сейчас затруднительно, потому что затор образовался и на улице Станционной.

Вечером 19 сентября в Новосибирске на левом берегу собралась пробка. Затор наблюдался на Октябрьском мосту.

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Комментарии
13
Дмитрий перестукин
1 час
ховик какой то зацепил.а что ни один большегруз не мог в сторону убрать?
КОСТЯ ТАКСИСТ
40 минут
Эх,столб жалко
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