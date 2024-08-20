Карта новых видеокамер на дорогах Новосибирска: за что они штрафуют

Новые камеры, фиксирующие нарушение ПДД установили на трех улицах Новосибирска. Об этом сообщили в телеграм-канале «ГКУ НСО ЦОДД».
Комплексы фотовидеофиксации поставили на перекрестках улиц Гоголя и Советской, Ватутина и Котовского, Блюхера и Геодезической. Камеры настроили на целый ряд нарушений.
Комплексы фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. Кроме того, камеры ловят водителей и пассажиров с непристегнутным ремнем.
Недавно стало известно, что в Новосибирске работает четыре комплекса, которые ловят автомобилистов, не пропускающих пешеходов на зебре.
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