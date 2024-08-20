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Дороги и транспорт Карта новых видеокамер на дорогах Новосибирска: за что они штрафуют

Карта новых видеокамер на дорогах Новосибирска: за что они штрафуют

Комплексы будут ловить нарушителей ПДД

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17 комментариев

Сотрудники проверили установленные камеры

Новые камеры, фиксирующие нарушение ПДД установили на трех улицах Новосибирска. Об этом сообщили в телеграм-канале «ГКУ НСО ЦОДД».

Комплексы фотовидеофиксации поставили на перекрестках улиц Гоголя и Советской, Ватутина и Котовского, Блюхера и Геодезической. Камеры настроили на целый ряд нарушений.

Посмотрите, где установили камеры

Комплексы фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. Кроме того, камеры ловят водителей и пассажиров с непристегнутным ремнем.

Недавно стало известно, что в Новосибирске работает четыре комплекса, которые ловят автомобилистов, не пропускающих пешеходов на зебре.

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Камера ПДД Нарушение Новосибирск
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Комментарии
18
Объективный наблюдатель
20 августа 2024, 17:12
Раньше бюджет формировался в том числе их работающих предприятий. Всё уничтожили под корень и застроили , теперь вместо развитой промышленности, дурацкая стелла от Локтя на площади Калинина и туча бездельников, занимающихся ограблением своего народа через камеры. Мерзость!!!!!
kolhoznik
20 августа 2024, 17:17
раньше городской бюджет формировался от отчислений промышленных предприятий , все прос....уничтожили , теперь за счет транспорнтого налога и поборов с камер
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