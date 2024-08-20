Карта новых видеокамер на дорогах Новосибирска: за что они штрафуют

Сотрудники проверили установленные камеры Источник: ГКУ НСО ЦОДД / Telegram











Новые камеры, фиксирующие нарушение ПДД установили на трех улицах Новосибирска. Об этом сообщили в телеграм-канале «ГКУ НСО ЦОДД».

Комплексы фотовидеофиксации поставили на перекрестках улиц Гоголя и Советской, Ватутина и Котовского, Блюхера и Геодезической. Камеры настроили на целый ряд нарушений.

Посмотрите, где установили камеры Источник: «Яндекс Карты»

Комплексы фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. Кроме того, камеры ловят водителей и пассажиров с непристегнутным ремнем.

Недавно стало известно, что в Новосибирске работает четыре комплекса, которые ловят автомобилистов, не пропускающих пешеходов на зебре.