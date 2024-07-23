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Дороги и транспорт Потеряли 13 миллионов: мэрия Новосибирска не дождалась от «Метро МиРа» проекта для новой развязки

Потеряли 13 миллионов: мэрия Новосибирска не дождалась от «Метро МиРа» проекта для новой развязки

Компания получила аванс, но не выполнила работы

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2 комментария
Новую развязку планируют построить на улице Большевистской

В мэрии Новосибирска назвали причины разрыва контракта с МП «Метро Мир» на проектирование новой развязки у Октябрьского моста. Подрядчик должен был закончить работы в 2022 году, но не выполнил их, при этом не вернул аванс.

«Управление дорожного строительства» и «Метро МиР» заключили контракт в 2021 году. Заказчик расторг его в одностороннем порядке в январе 2024 года.

— Решение о расторжении было принято в связи с отсутствием полного комплекта готовой проектной документации и, как следствие, невозможностью направления на экспертизу и получения положительного заключения, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом «Метро МиР» получил аванс за работы, сумма составила почти 13 миллионов рублей. В мае Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение, согласно которому подрядчик должен вернуть деньги «УДС». В июле «Метро МиР» аванс еще не вернул, об этом рассказали в департаменте транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В мэрии объяснили, что до этого проект развязки подготовили в 2014 году, работы выполнило ЗАО «Институт Стройпроект», но тогда документы не проходили экспертизу. Позже их потребовалось откорректировать из-за того, что изменились требования нормативных документов.

11 июля НГС направлял запрос в «Метро Мир», чтобы выяснить, почему компания не выполнила работы по договору в срок. Ответ до сих пор не получен.

Ранее НГС рассказывал подробности о проблемах с проектированием развязки. Мы также поговорили с экспертами, чтобы разобраться, поможет ли она избавиться от пробок.

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Комментарии
4
Dealer
23 июля 2024, 10:36
Руководство города и области обязано покончить с собой, как настоящие мужчины.
Гость
23 июля 2024, 10:33
А почему они? Я спокойно могу это сделать! Но с учётом инфляции будет подороже...
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