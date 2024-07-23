Потеряли 13 миллионов: мэрия Новосибирска не дождалась от «Метро МиРа» проекта для новой развязки

Новую развязку планируют построить на улице Большевистской Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали причины разрыва контракта с МП «Метро Мир» на проектирование новой развязки у Октябрьского моста. Подрядчик должен был закончить работы в 2022 году, но не выполнил их, при этом не вернул аванс.



«Управление дорожного строительства» и «Метро МиР» заключили контракт в 2021 году. Заказчик расторг его в одностороннем порядке в январе 2024 года.



— Решение о расторжении было принято в связи с отсутствием полного комплекта готовой проектной документации и, как следствие, невозможностью направления на экспертизу и получения положительного заключения, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.



При этом «Метро МиР» получил аванс за работы, сумма составила почти 13 миллионов рублей. В мае Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение, согласно которому подрядчик должен вернуть деньги «УДС». В июле «Метро МиР» аванс еще не вернул, об этом рассказали в департаменте транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.



В мэрии объяснили, что до этого проект развязки подготовили в 2014 году, работы выполнило ЗАО «Институт Стройпроект», но тогда документы не проходили экспертизу. Позже их потребовалось откорректировать из-за того, что изменились требования нормативных документов.



11 июля НГС направлял запрос в «Метро Мир», чтобы выяснить, почему компания не выполнила работы по договору в срок. Ответ до сих пор не получен.

Ранее НГС рассказывал подробности о проблемах с проектированием развязки. Мы также поговорили с экспертами, чтобы разобраться, поможет ли она избавиться от пробок.