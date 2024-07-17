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Дороги и транспорт эксклюзив «Жизнь его ничему не учит»: новосибирец решил объехать пробку на Димитровском мосту по тротуару — видео

«Жизнь его ничему не учит»: новосибирец решил объехать пробку на Димитровском мосту по тротуару — видео

Маневр автохама попал на видеорегистратор

7 591
51 комментарий
Людей на тротуаре, к счастью, не было

Водитель седана решил не стоять в пробке на Димитровском мосту и проехался по тротуару. Его маневр попал вчера, 16 июля, на видеорегистратор.

— Вот такой автохам попался вчера. На Дмитровском мосту объезжал пробку по тротуару. Машина уже разбита. Жизнь ничему не учит, — отметил читатель НГС Евгений.

По п. 2 ст. 12.15 КоАП «Движение по тротуарам в нарушении ПДД» водителю грозит штраф в две тысячи рублей.

— Бороться с таким очень трудно. Теоретически ограждение тротуара может спасти от таких лихачей. Но оно потом будет мешать убирать тротуары. Стоит делать более высокие бордюры. Чем они выше, те меньше вероятность, что кто-то заедет на тротуар, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Ранее в Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями.

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Димитровский мост Пробка Тротуар Нарушение ПДД
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Комментарии
51
styil
17 июля 2024, 11:03
увы - пробка стала нормой, вместо организации движения, ГАИ вешает камеры, вместо наряда для регулировки - сидят в кабинетах и "делают выводы"
188052042
17 июля 2024, 10:45
Довели народ перекрытыми и недостроенными мостами! Пусть чиновники начнут с себя меняться и до наших проблем им будет не дотянуться! Где в городе общественные туалеты? Почему поливальный машины не разбрызгивают воду на левом берегу в жару? Левый берег стоит в неудобной позе 2 года, сколько ещё нужно терпеть народу? Когда начнут строить дороги, объезды, выезды, виадуки, путепроводы и остальные блага?
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