«Жизнь его ничему не учит»: новосибирец решил объехать пробку на Димитровском мосту по тротуару — видео

Людей на тротуаре, к счастью, не было Источник: читатель НГС Евгений











Водитель седана решил не стоять в пробке на Димитровском мосту и проехался по тротуару. Его маневр попал вчера, 16 июля, на видеорегистратор.



— Вот такой автохам попался вчера. На Дмитровском мосту объезжал пробку по тротуару. Машина уже разбита. Жизнь ничему не учит, — отметил читатель НГС Евгений.

Источник: читатель НГС Евгений

По п. 2 ст. 12.15 КоАП «Движение по тротуарам в нарушении ПДД» водителю грозит штраф в две тысячи рублей.



— Бороться с таким очень трудно. Теоретически ограждение тротуара может спасти от таких лихачей. Но оно потом будет мешать убирать тротуары. Стоит делать более высокие бордюры. Чем они выше, те меньше вероятность, что кто-то заедет на тротуар, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Ранее в Новосибирске водитель на тонированном Infiniti без госномеров прокатился по встречке и устроил конфликт с другими автолюбителями.

