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Дороги и транспорт Взлетную полосу в Толмачево хотят реконструировать в 2025 году — работы оценили в 5 миллиардов

Взлетную полосу в Толмачево хотят реконструировать в 2025 году — работы оценили в 5 миллиардов

Ремонт начали в 2023 году

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Реконструкцию хотят завершить на два года раньше

Первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2) в Толмачево собираются завершить в 2025 году. Об этом рассказало агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича. На первый этап работ выделено 5 миллиардов рублей.

Реконструкция ИВПП-2 предусматривает создание дополнительных рулежных дорожек и увеличение пропускной способности аэропорта. Ранее сообщалось, что ремонт будет идти с 2023 до 2027 года.

— Сейчас на 5 миллиардов рублей федеральной программы идет реконструкция комплекса ИВПП-2. Я думаю, что закончится в следующем году, — рассказал Евгений Янкилевич ТАСС.

Как добавил директор, руководство рассчитывает, что будет еще один этап реконструкции полосы, который также оценивается в 5 миллиардов рублей.

В мае стало известно, что в Новосибирске планируют расширить дорогу до аэропорта Толмачево. Об этом сообщил заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов.

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Аэропорт Толмачево Новосибирск Ремонт Реконструкция
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